Вратите на Окръжния съд – Кюстендил, се отвориха за необичаен урок. В залата, където обикновено звучат пледоарии и присъди, този път млади хора чуха как да защитят себе си и своите права в дигиталния свят.

Председателят на съда съдия Пенка Братанова посрещна ученици

от Спортното училище „Васил Левски“ в града. Срещата бе част от проекта „Свободата да знаеш“, осъществяван съвместно с германската организация „Харта 22“. Темата е киберсигурността, социалните мрежи и опасностите, които дебнат зад профили без истински лица.

Учениците от VIII, IX и X клас, водени от учителите си Невина Къралиева и Гергана Колева, попълниха анкети и обсъдиха какво се случва с информацията им онлайн. Изводът, до който заедно стигнаха – щом нещо се е появило на чужд екран, то вече не е лично.

„Скрийншотът е по-бърз от изтриването“, коментираха те, а съдия Братанова ги насърчи винаги да мислят, преди да споделят снимка или видео.

Съдията представи и наказателноправни последици от престъпления като клевета, обида, следене и принуда.

Тя разказа случаи от практиката на съда, които силно впечатлиха младите посетители. Посланието ѝ беше ясно: „Не мълчете, ако получите неприлични предложения или закани. Потърсете веднага доверен възрастен – родител, учител, полиция. Не решавайте сами и не чакайте проблемът да изчезне“.

Чрез видеа и обучителни материали учениците бяха поздравени и от Мария Димчева – юрист и правозащитник, създател на „Харта 22“. Организацията акцентира върху практични съвети: различни и често сменяни пароли, внимателно подбиране на онлайн приятелства, повече критичност към непознати покани.

Срещата завърши с усмивки и любопитство.

Учениците облякоха тога и се снимаха като съдебен състав. Със съдействието на „Съдебна охрана“ те разгледаха помещенията за задържани – място, което обичайно остава скрито за външни очи.

„Не бях се замислял колко бързо една снимка може да попадне в чужди ръце. Сега вече знам, че е по-добре да не изпращам нищо, за което бих съжалявал после“, сподели десетокласник след срещата.

Проектът „Свободата да знаеш“ е част от Образователната програма на ВСС и МОН. Той върви ръка за ръка с инициативите „В страната на Справедливостта“ и „Да не се нападаме! Да си помагаме!“, които целят да изграждат сред учениците уважение към закона и нетърпимост към агресията.