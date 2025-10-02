Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Даниел Анков, 9. клас[1]

Ива Петкова, 9. клас1

Ръководител: Марияна Георгиева

СУ „Димчо Дебелянов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.22

Резюме. Разработката е свързана с отбелязването на 200 години от откриването на алуминия и разглежда приложението му в криогениката. Алуминият е метал от IIIA група с постоянна валентност 3 и притежава свойства, които го правят ефективен при екстремно ниски температури – под -150°C. При такива условия той запазва своята здравина, гъвкавост и стабилност, без да става крехък. Криогениката изследва как се променя поведението на материалите при дълбоко охлаждане. Алуминият подпомага процесите чрез своята висока топлопроводимост, лекота и устойчивост на корозия. При криогенно третиране, материалът проявява подобрени механични качества като износоустойчивост, стабилност на формата и по-добро разсейване на топлината. Тези свойства улесняват създаването на компоненти, които могат да издържат на голямо натоварване, температурен стрес и износване. Алуминият също така подпомага енергийната ефективност и намалява общото тегло на конструкциите, при което се повишава надеждността и функционалността на системите при екстремни условия.

Ключови думи: алуминий, криогеника, ниски температури, индустриални приложения

