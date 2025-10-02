Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

Ростислав Стойков, 8. клас[1]

Ръководител: Пепа Георгиева

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“ – Сливен

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.24

Резюме. Проучването е посветено на 200-годишнината от откриването на алуминия и е свързано с неговата интересна история и любопитни свойства, които провокират нашето въображение. Елементът с № 13 – „крилатият“, „въздушният“, притежава качества, които някога са били фантастика, но днес са реалност. Алуминиевата индустрия е в ход, но трябва ли да се страхуваме от алуминия? Той е единственият материал, който може да бъде рециклиран неопределен брой пъти, без да се разрушава и все още има същите качества като първия път, когато е бил създаден, и е щадящ околната среда.

Ключови думи: откриване, физични и химични свойства, рециклиране, околна среда, индустрия, здраве

„На този метал принадлежи бъдещето“

Д. И. Менделеев