Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас
Ростислав Стойков, 8. клас[1]
Ръководител: Пепа Георгиева
Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“ – Сливен
https://doi.org/10.53656/nat2025-3.24
Резюме. Проучването е посветено на 200-годишнината от откриването на алуминия и е свързано с неговата интересна история и любопитни свойства, които провокират нашето въображение. Елементът с № 13 – „крилатият“, „въздушният“, притежава качества, които някога са били фантастика, но днес са реалност. Алуминиевата индустрия е в ход, но трябва ли да се страхуваме от алуминия? Той е единственият материал, който може да бъде рециклиран неопределен брой пъти, без да се разрушава и все още има същите качества като първия път, когато е бил създаден, и е щадящ околната среда.
Ключови думи: откриване, физични и химични свойства, рециклиране, околна среда, индустрия, здраве
„На този метал принадлежи бъдещето“
