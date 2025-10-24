В ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас, се проведе вълнуваща среща с екипа на образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI“. Инициативата има за цел по забавен и достъпен начин да запознае най-малките ученици с основните правила за движение и да ги насърчи да бъдат внимателни пешеходци. Кампанията гостува край морето за шеста поредна година.
Първокласниците придобиха ценни знания за пътната безопасност от представители на Главна дирекция „Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето Tеди.
Директорът на училището Дияна Петкова поздрави екипа на кампанията и подчерта значението на подобни инициативи, които съчетават обучението с развлекателни елементи.
Чрез интерактивни игри, викторини и демонстрации децата научиха важни уроци за своята безопасност на пътя
– кога и как да пресичат, какво означават светлините на светофара и защо е важно винаги да се оглеждат, преди да направят крачка на пешеходната пътека.
След събитието техните учители споделиха, че подобни инициативи са изключително ценни, защото съчетават обучението с игра, като по този начин малките ученици усвояват трайни навици за безопасно поведение на пътя. Първокласниците бяха радостни и горди, че вече познават правилата и могат сами да покажат на родителите си как се пресича безопасно. Те обещаха винаги да бъдат внимателни и да дават пример и на другите.
Всички участници получиха подаръци и материали с полезни съвети за пътна безопасност. Събитието завърши с много усмивки, песни и много снимки с мечето Теди.
Кампанията продължава да обикаля училищата в страната, за да напомня на децата и техните родители, че безопасността започва с внимание и отговорност.
Организатори са „Тимбарк България“, съвместно с Министерството на образованието и Министерството на вътрешните работи.
