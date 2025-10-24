Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на МОН получи награда „Достъп до добра храна“ 2025 в категория „Държавна политика“ за изпълнението на проект „Силен старт“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Чрез дейностите по него се постига повишаване на капацитета на учителите, на компетентностите на родителите за здравословното хранене и здравословния начин на живот, както и хранителната грамотност на децата в предучилищна възраст.

Наградата, която се връчва всяка година, получи Ваня Георгиева – ръководител на Проекта. Тя благодари за признанието и поздрави организаторите за провеждането на събитието, тъй като то поставя фокус върху развиването на здравословни навици и социални умения, необходими за личностното израстване на децата.

Със средства по Проекта педагогическите екипи в детските градини организират занимания по интереси за децата, включвайки и родителите.

Много от инициативите са свързани със здравословния начин на живот, здравословното хранене, спорта, необходимостта от пиенето на вода, полезността от игрите на открито, грижите за домашните любимци и др. Целта е под формата на игри да се създадат полезни хранителни навици и да се стимулират децата да играят на открито и да спортуват. В детските градини се организират и срещи с родители по различни теми, свързани със здравословния начин на живот и храненето.

„Силен старт“ се финансира по Програма „Образование“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. В рамките на петгодишния му период за образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 140 млн. лв. Връчването на наградата „Достъп до добра храна“ се организира от фондация „Българска месна традиция“ и „Граждански институт“.