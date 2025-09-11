Информационни табла и допълнителни материали в училищата ще има по повод въвеждането на еврото в България от януари 2026 г. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Благоевград, където се провежда поредна среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, предаде БТА.

„Мисля, че учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти“, коментира още министър Вълчев.

По думите му българските ученици по-скоро имат проблем с базовата и функционалната грамотност, не толкова с финансовата.

„Финансовите и паричните отношения са значителна част от нашия живот. Последните промени в учебните програми бяха преди девет години и тогава бяха заложени теми, свързани с финансовата грамотност“, заяви Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че в учебните програми има заложени теми за бюджет, кредити, приходи и разходи. Според него това не означава, че те са достатъчно, като МОН предвижда те да бъдат разширени при бъдещите промени в учебните програми.

На въпрос за готовността на училищата за първия учебен ден министър

Вълчев информира, че всички училища ще започнат учебната година, макар при някои това да бъде на повече от едно място.

През лятото ремотни дейности е имало в 1500 училища, като вероятно 250 ремонта ще продължат и след 15 септември. В почти всички училища се изграждат STEM центрове.

Общо 50 проекта се изпълняват по Плана за възстановяване и устойчивост за цялостна модернизация на материалната база на отделни училища, информира още просветният министър. По негови думи училищата в България са близо 2400, а детските градини около 2000.

„Благоевградска област е прекрасен пример за междуетническа толерантност. Децата учат ислям и православно християнство, а след това са заедно и празнуват празници. Има взаимно уважение“, коментира още министър Красимир Вълчев.

Относно въвеждането на предмет „Религия и добродетели“ той отново заяви, че никой няма да бъде принуждаван да учи религия против волята си.

„Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и към момента в българската образователна система“, отбеляза министърът. И добави, че учебните програми ще бъдат така написани, че да акцентират върху възпитанието и общочовешките ценности.