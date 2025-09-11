Валентина Камалиева е завършила висшето си образование в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Притежава учителска правоспособност по история и цивилизации и география и икономика.

Има 14-годишен професионален опит в сферата на образованието. През половината от тях е била учител в училища от област Бургас. Близо 7 години е експерт в Регионално управление на образованието – Бургас. Избрана за началник на РУО – Бургас, през август 2025 г.

Интервюто взе Донка ТЪНКОШИЕВА

– Госпожо Камалиева, от няколко месеца управлявате РУО – Бургас, първо като временно изпълняваща длъжността началник, а сега вече и като титуляр. Какви са приоритетите Ви?

– Основните ми приоритети са свързани с прилагането на държавната политика в системата на предучилищното и училищното образование в област Бургас. Усилията ще са насочени към насърчаване културата на учене, прилагането на иновативни методи и избягването на формализма в училището. Целта е да постигнем по-високи резултати на учениците на областно ниво, както и максимален обхват на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст.

Друг много важен приоритет – не само мой, но и на екипа на Регионалното управление и на директори и учители, е активно да се взаимодейства с родителите. Защото много голяма част от образователната и възпитателната работа може да се случи само ако те са наши партньори и подкрепят стремежа ни да подготвим знаещи хора, които ще се справят успешно в живота и на пазара на труда.

– Моля, обяснете кои са новите професии и профили, с които започнаха тази учебна година училищата в областта?

– Новите възможности за обучение на учениците са съобразени с потребностите от кадри за съответните браншови сфери. За първи път в областта има няколко нови професии и специалности.

В ПГ по химични технологии „Акад. Николай Д. Зелинский“ в Бургас се предлага обучение по професия и специалност „Икономист/търговия“. В ПГ по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“ –„Електромонтьор/електрообзавеждане на транспортна техника“ и „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации / газова техника“. В СУ „Елин Пелин“ в село Руен се предлага „Организатор на туристическа агентска дейност/организация на туризма и свободното време“, а в СУ „Св. Климент Охридски“ в Бургас – „Сътрудник социални дейности / социална работа с деца и семейства в риск“.

В Профилираната гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Профилираната гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“ в Бургас се предлагат и паралелки с профил „Природни науки“.

– Наложи ли се да бъдат съкратени паралелки заради по-малко ученици?

– Държавният план-прием е изготвен според броя на седмокласниците в област Бургас. С оглед на приобщаването на учениците в образователната система до последно няма да се закриват паралелки. Целта е да се даде възможност за обучение на завръщащите се ученици от чужбина, както и на търсещите и получили международна закрила.

– За първа година Вечерната гимназия „Захари Стоянов“ в Бургас ще съществува под шапката на СУ „Димчо Дебелянов“ – какви са очакванията Ви? Не се ли обезличава едно специализирано училище с традиции и история и как ще се отрази промяната на редовните ученици?

– Средно училище „Димчо Дебелянов“ има дългогодишен опит в обучението на учениците в различните форми на обучение. Директорът на училището е разпределил пространствата в материално-техническата база така, че да бъдат осигурени нужните условия за провеждането и обезпечаването на образователния процес за всички ученици, без значение в каква форма се обучават.

– Влизат ли млади педагози в образователната система на областта? И по кои предмети се усеща недостиг на учители?

– Общата тенденция за страната е с всяка година да расте броят на учителите на възраст до 35 години. Това е резултат от политиките на Министерството на образованието и науката за привличане на студенти в педагогическата професия.

В област Бургас има общо 740 учители на възраст до 35 години, от тях 542 учители в училищата, а 198 са учители в детските градини.

В момента при нас най-много учители се търсят за провеждане на обучението в начален етап, по математика и информационни технологии, английски език, български език и литература, история и цивилизации и химия и опазване на околната среда.

Има възможност по Националната програма на МОН „Квалификация на педагогическите специалисти“ учители да се обучават безплатно във висши училища, за да получат допълнителна квалификация да преподават и по други предмети.

– Успяват ли бургаските висши училища, в които има педагогически специалности, да подготвят нужните млади кадри? И каква методическа помощ и подкрепа получават те?

– Бургас има много добро сътрудничество между училищата и университетите, които не само подготвят учители, но и помагат за последващата им квалификация. А РУО – Бургас, оказва методическа подкрепа на новоназначените учители.

Чрез въвеждащата квалификация в училищата се дава възможност на новоназначените учители да бъдат подпомогнати в процеса на адаптирането им към новата училищна среда.

Много е важно учителските колективи да подават ръка на младите хора с опита си, както и да ги окуражават, ако те експериментират и успяват да провокират интереса на учениците към различните науки. В училищата, в които има новоназначени учители, директорите определят наставници, които да ги подкрепят методически, организационно и административно.

– Наскоро приключиха и директорските конкурси. Останаха ли училища без титуляри?

– В област Бургас бе обявен конкурс за директори на 16 училища и на Център за специална образователна подкрепа. Мога да отбележа, че кандидатите бяха двойно повече от обявените места. И единствено ОУ „Христо Ботев“ в село Ново Паничарево, община Приморско, остава с временно изпълняващ длъжността „директор“.

– Работи ли се за преминаването към едносменен режим на обучение във всички училища в региона? Кои училища ще започнат учебната година в нови сгради?

– В област Бургас се работи усилено в посока преминаване към едносменен режим на обучение. Само в 16 от общо 134 училища учениците ще се обучават на двусменен режим.

Приключи строежът на новия корпус на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и на ПГРЕ „Г.С. Раковски“. Сградата ще бъде за споделено ползване от двете училища, като през учебната 2025/2026 г. ще гарантира преминаването на едносменен режим.

– Ясно ли е вече от колко часа ще започват учебните занятия в различните школа?

– В зависимост от спецификата си всяко училище ще прецени възможността за въвеждане на гъвкаво начало на учебния ден. Това може да се случи след обсъждане с педагогическата и родителската общност на училището.

– За втора година зрелостниците могат да се явяват повторно на изпит по предмет, който са издържали успешно, но искат да повишат оценката си. Има ли интерес към тази възможност?

– Тази възможност е изключително благоприятна за зрелостниците, които искат да кандидатстват във висше училище. През текущата учебна година, сесия август – септември, в област Бургас само един зрелостник е заявил желание за промяна на оценката по математика – профилираща подготовка.

– Започна изграждането на STEM зони във всички училища със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Как върви този процес в Бургаска област?

– Директорите в областта са изключително активни в оползотворяването на тази възможност и към момента са изградени STEM кабинети в по-голяма част от училищата. Това ще даде възможност на учителите да разгърнат своя методически подход и потенциал в преподаването на математика и природни науки. Учениците ще могат да придобият повече умения чрез изпълнение на практически задачи, лабораторни опити и проучвания, като в същото време екипната работа ще допринесе за формирането на социални умения.

– Има ли вече нагласа у учители, ученици и родители за въвеждане забрана за използване на мобилни телефони на територията на училищата?

– Училищните общности са запознати с промените. Важно е намаляването на времето, прекарано от учениците пред екраните. Убедена съм, че тази мярка, насочена към запазване психическото и емоционалното развитие на учениците и към повишаване на тяхната концентрация, ще доведе до по-добри резултати и по-спокойни и здрави деца.

– Националните програми на МОН, а и европейските, имат проектен характер, при който главна роля играят предприемчивостта и креативността на директорите на училища. Можем ли да отличим добри практики и има ли какво да се желае още?

– Училищните екипи в област Бургас са много находчиви и участват в национални програми и проекти. Всеки педагогически екип избира по коя от националните програми да работи. Работата по проекти дава възможност за активно включване както на учениците и родителите им, така и на педагогическите специалисти.

Добрите практики водят до взаимодействие между участниците в процесите и са полезни за всяка училищна общност. И много от дейностите по проектите, които показват ефект и помагат за развитието на деца и ученици, се превръщат в национални политики.

– Как работи Механизмът за обхват на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение? Има ли критични населени места или квартали?

– Междуинституционалното взаимодействие е от изключителна важност за понижаване на процента на учениците, които не са обхванати в образователната система в област Бургас и са застрашени от отпадане. Действията на екипите са последователни, обръща се внимание на спецификата на всяко дете и ученик, като се предприемат конкретни мерки за приобщаването в детска градина или училище.

Личната ангажираност на медиаторите, училищните психолози, социалните работници към образователните институции и учителите, работещи в училищата с уязвими групи, са насочени към всекидневни посещения на адрес и работа с родителите. И това е работещата мярка за предотвратяване отпадането на децата и учениците от уязвими групи.