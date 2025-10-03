Столичното 138. средно училище за чужди и източни езици „Проф. Васил Златарски“ ще стане първото училище в града със зелен оазис, нов корпус и модерна спортна зала. Визията за цялостната модернизация в рамките на инициативата „Училището – сърцето на квартала“ бе представена пред ученици, родители и жители на квартала от кмета на София Васил Терзиев, районния кмет на „Слатина“ Георги Илиев и директора на училището Александър Евтимов. Това е и пилотен проект за трансформация на училищните дворове и преминаване към едносменен режим на обучение.

Предвижда се изграждането на нов учебен корпус с 21 класни стаи и собствен вход,

в който ще учат най-малките ученици. Увеличаването на капацитета ще позволи училището да премине към едносменен режим. Новата спортна зала ще има четири съблекални, стена за катерене и акустика, подходяща и за културни събития. Ще се изгради и покрита спортна зона, която дава възможност едновременно да спортуват три учебни класа. Учебна покривна тераса пък ще се превръща в класна стая на открито за уроци по природни науки и практическо обучение. Ще се обособи и зелен и многофункционален двор с футболно игрище, лекоатлетическа писта, ново озеленяване, зони за отдих и обществени събития.

Освен това се предвижда спортните съоръжения да могат да се използват и от жителите на квартала след края на учебните занятия.

„Правим първа крачка към целта ни училищата в София да бъдат сърцето на кварталите – места не само за учене, но и за спорт, култура и общностен живот. С този проект поставяме началото и на най-важната промяна – преминаването към едносменен режим на обучение“, заяви кметът Васил Терзиев.

В момента над 50% от учениците в София учат на двусменен режим,

като часовете започват от 7,30, а втората смяна учи и след 19 часа. Срокът за преминаване към една смяна е 2028 г. А кметът Терзиев се надява опитът от 138. училище да се превърне в модел, който да обхване и останалите 45 училища в столицата, които учат на двусменен режим. „Заедно – с училищата, държавата и европейските ни партньори – ще направим тази трансформация възможна“, подчерта кметът.

„Хората искат дворовете на училищата да са достъпни и идеята е да се случи“, заяви кметът на район „Слатина“ Георги Илиев.

По думите на директора на гимназията Александър Евтимов се очаква проектът да бъде довършен за две години. В него е заложено и енергоспестяващо осветление, както и видеонаблюдение.

„Вярвам, че тук не само децата, а и всички граждани ще бъдат щастливи“, заяви д-р Елеонора Лилова, началник на Регионалното управление на образованието – София-град.

Събралите се аплодираха и един от бившите възпитаници на училището – волейболиста Дамян Колев, който наскоро спечели сребърните медали на световното първенство с българския национален отбор.