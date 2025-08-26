Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви в Бургас, че ще настоява да се увеличи заплащането на служителите в регионалните управления на образованието в страната, защото през последните години то е изостанало в сравнение с това на учителите.

„Регионалните управления са едни от най-важните структури в системата,

защото имат преки наблюдения какво се случва по места. В същото време, те трябва да провеждат и политиките, които формулира МОН“, коментира просветният министър.

Красимир Вълчев подчерта, че в момента е поставил като основна задача на регионалните управления на образованието да активизират максимум усилия по Механизма за обхват, да апелират към учителите и училищата да се отърсят от културата на заучаване и да се фокусират върху изграждане на уменията, да насърчават културата на иновативно преподаване, насочено към мотивация за учене, и да има по-малко формализъм.

„Когато контролират, да се опитат да оценят доколко се работи с децата и колко усилия са положени, а не дали е попълнен документът“, заяви министър Вълчев.

Той е провел среща с целия състав на РУО – Бургас, на която са присъствали и представители от управленията в Ямбол и Сливен. На нея са коментирани обсъжданите промени в нормативната база на образователната система и очакваните резултати.

Министър Вълчев коментира пред журналисти в морския град

и предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които Народното събрание трябва да обсъди и гласува. По думите му те съдържат над 20 различни изменения, които ще влязат в сила по различно време.

„За езиковата миграция например ще трябва да разработим програми. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище“, каза министър Вълчев.