Българските ученици, спечелили медали от международните олимпиади по природни науки през 2025 г., бяха отличени от министър-председателя Росен Желязков на церемония в Министерския съвет. На нея присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и представители на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Националните олимпийски отбори по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география, изкуствен интелект са

завърнаха с общо 39 медала от най-престижните състезания в света – 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.

А спечелените отличия за страната ни от всички международни европейски, младежки и балкански олимпиади досега през тази година са 89.

Премиерът припомни, че националният флаг бе връчен на българските отбори по природни науки преди началото на състезателния сезон.

„Още когато с голяма част от вас се видяхме в тази зала за връчването на флага нямах съмнение, че ще се срещнем отново – с този плам и гордост в очите, с медалите на гърдите Ви“, заяви Желязков.

Той отбеляза, че постижението на медалистите е забележително. „Не само духът на олимпиеца, не само състезанието, а и това, че развяхте българския флаг на различни континенти, ни кара да се чувстваме горди“, допълни министър-председателят.

По думите на Желязков пред младежите стои важен път на академично и личностно развитие. Премиерът изрази увереност, че техните знания и чисти сърца ще ги превърнат в хора, които ще градят бъдещето и ще съхраняват олимпийския дух. „С такива светли умове като Вашите съм сигурен, че бъдещето на България е светло, хармонично и обещаващо“, каза още министър-председателят.

„Гордост е да видим, че сте развели българския флаг на толкова места по света, сред които Китай, Индия, Франция, Дубай. Има още редица състезания до края на годината. Убеден съм, че на тях ще спечелим още медали. Поздравления за вашата работа и упоритост, защото талантът не е достатъчен. Знаем, че зад вашите постижения стои много ежедневна работа и упоритост“, обърна съм към медалистите министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По думите му

зад всяко постижение на талантливите младежи стои поне един отдаден учител.

„Поздравявам и тях, защото на учителите разчитаме да имаме тези школи от олимпийци,“ подчерта просветният министър.

Красимир Вълчев припомни, че

МОН ще реализира нова национална програма – „Бъдеще за таланти“,

насочена към изграждане на мрежа от школи по математика, информатика и природни науки.

„Без вашите преподаватели страната ни няма да има толкова много постижения“, каза министър Вълчев.

Предстои да бъде приета и програмата „Избирам да следвам в България“,

която ще осигурява стипендии и безплатно обучение за ученици и първокурсници, отличили се в международни олимпиади. „Надявам се да задържим част от Вас“, отбеляза министърът на образованието и науката.

Заместник-председателят на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори Елена Маринова добави, че оттук нататък ръководителите ще поемат следващото поколение олимпийци. Някои от медалистите ще продължат да се състезават още 1-2 години, докато други ще продължат развитието на таланта си в някой от най-добрите български и световни университети.

„Сигурни сме, че талантът ви ще прогресира и вярваме, че ще бъдете мъдрите бъдещи лидери на България и на света“, обърна се към олимпийците Маринова.

През 2024 г. националните олимпийски отбори по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрономия, астрофизика и изкуствен интелект спечелиха 40 медала от най-престижните състезания в света – международните олимпиади: 2 златни, 14 сребърни и 24 бронзови.

Общо от всички международни, европейски, младежки и балкански олимпиади и състезания през 2024 г. българските олимпийци завоюваха 91 медала – 11 златни, 40 сребърни и 40 бронзови.