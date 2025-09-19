Проф. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Андрей Василев,

доц. д-р Калоян Ганев, доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева

Сoфийски унивреситет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/str2025-4-1-tra

Резюме. Изследването анализира проблемите, свързани със съвременните трансформации на европейските трудови пазари. Конкретно за България то също така идентифицира образователни реформи, които биха спомогнали за преодоляването на несъответствията на пазара на труда. Въз основа на преглед на специализираната литература са изведени три основни канала на трансформация на трудовите пазари – демографската динамика, измененията в социалната среда и технологичното развитие, в т.ч. екологичното развитие и прехода към „зелена“ икономика. Тези канали оказват съществено влияние върху работните места, търсенето и предлагането на специфични умения, появата на нови професии и пр. Трансформациите на пазара на труда, които се явяват вследствие на тези влияния, пораждат нужда от образователни реформи, които да доведат до формиране на необходимия за дългосрочното икономическо развитие човешки капитал.

Ключови думи: пазар на труда, демографско развитие, трудова миграция, зелена трансформация, несъответствия в уменията, образователни реформи