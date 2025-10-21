Директори на детски градини искат промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Това стана ясно по време на конференцията „Компетентности на бъдещето – мисия на днешното образование“ в Хисаря. Форумът се организира от Сдружението на директорите в средното образование в Република България.

Ръководителите на детски градини от цялата страна призовават за въвеждане на изисквания

за квалификация „Специалист по ранно учене и грижи“ и термините „отглеждане“ и „ранно детско развитие“ в Закона да бъдат заменени с „ранно учене и грижи“.

Освен това настояват и за задължителна езикова подкрепа

за деца, които не владеят български език, и прилагане на мерки за подготвителен езиков клас и интеграционно индивидуално обучение. Сред другите предложения са и включването в Закона на основни понятия като „образование и грижи в ранна детска възраст“ и „ранно детско развитие“.

Настояват и за регламентиране на стандарти за ранно учене и грижи, като създаването на условия и ред за организация на дейностите, обособяване на области за развитие и управление на качеството и контрол върху него.

На форума директорите представиха и Концептуална рамка за стандарти за ранно учене и грижи.

Там ясно е разписано, че ранното детство е критичен период за развитие на мозъка и личността и че 80% от мозъчното развитие се случва до 3-годишна възраст. Затова грижата, емоционалната свързаност и играта са основни фактори, а висококачествените грижи имат дългосрочен ефект върху успеха и благосъстоянието на децата.

Целите на концептуалната рамка, която предлагат, най-общо могат да бъдат определени като осигуряване на добро физическо и психическо здраве на децата и подпомагане на цялостното личностно, познавателно и социално развитие. „Чрез нея би могло да се въведе и система за управление на качеството“, уточняват директорите.

След това форумът премина в обсъждане на реални казуси от практиката на работещите в сферата на образованието.

Те разгледаха предизвикателствата при работа с деца със специални образователни потребности, като освен да обменят опит и идеи, работиха заедно и по разрешаване на реални казуси, с които се сблъскват всеки ден в практиката.

За целта в практическата част директорите разгледаха случай, свързан с така разпространения в последно време проблем – екранното време и дефицитите, които предизвиква то. В конкретния казус детето освен езикови и комуникативни затруднения показва и проблеми с фината моторика и дефицит на внимание.