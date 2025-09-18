Русенският университет „Ангел Кънчев“ изпрати с официалната церемония в „Канев център“ своя випуск 2025. Седемдесет и седем първенци, сред които 21 пълни отличници, получиха своите дипломи от ректора на висшето училище доц. д-р Десислава Атанасова.

Гости на тържеството бяха почетният ректор на Русенския университет и председател на Общинския съвет – Русе, акад. Христо Белоев, зам.-ректорът проф. д-р Генчо Попов и кметът на Община Русе Пенчо Милков.

„Скъпи абсолвенти, преди броени дни с вълнение и радост посрещнахме нашите нови първокурсници, които сега започват своето академично пътуване. Днес, с гордост и удовлетворение, но и с известна тъга, изпращаме вас – дипломираните бакалаври и магистри от випуск 2025. Вашите постижения и успехи са най-ценният дар, който можете да поднесете на своите преподаватели – дар, който е резултат от години труд, усилия, споделено доверие и общи цели“, обърна се към тях доц. Десислава Атанасова.

Акад. Христо Белоев отбеляза в словото си, че церемонията се случва в навечерието на значим юбилей – 80 години от основаването на академичната институция.

„Изпращаме поредния наш випуск – млади хора, които ще отнесат със себе си духа и традициите на Русенския университет. През тези осем десетилетия Университетът се утвърди като име с респект в България и като надежден партньор на международната сцена. Дипломата, която получавате, е символ на вашия труд и знания. Но тя е и ключ към бъдещи възможности. Вярвам, че придобитото тук ще ви помогне да се реализирате успешно – не само като професионалисти, но и като личности, които допринасят за обществото. Поставяйте си високи цели. Вярвайте в тях, борете се за тях и бъдете упорити. Младостта е вашата сила, а знанието – вашето най-сигурно оръжие“, заяви той.

Своите благопожелания към абсолвентите, ректорското ръководство и преподавателския състав отправиха и кметът Пенчо Милков и отец Марин.

От името на първенците приветствено слово към абсолвентите произнесе магистър инженер по компютърни системи и технологии Цветелина Стефанова – дипломирана с пълно отличие и първенец на випуска сред абсолвентите от техническите специалности. Тя благодари на преподавателите от Русенския университет от името на отличниците и пожела на всички здраве, творчески ентусиазъм и сили.