<h4><img class="size-medium wp-image-165262 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/azbuki-2025-37-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- 35 \u043c\u043b\u043d. \u043b\u0432. \u0437\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0431\u0430\u0442\u0430 \u0441 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0432 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435\r\n\r\n- \u0421\u0442\u044a\u043f\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0441\u0448\u0435\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\r\n\r\n- \u041a\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0438 \u043e\u0436\u0438\u0432\u044f\u0432\u0430\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e: \u0423\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043c\u0430\u0442 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0438, \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438 \u043d\u0430 15 \u0441\u0435\u043f\u0442\u0435\u043c\u0432\u0440\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u044a\u0440 \u041a\u0440\u0430\u0441\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0412\u044a\u043b\u0447\u0435\u0432\r\n\r\n- 25 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0442\u0430 \u0432 VII \u043a\u043b\u0430\u0441 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438\r\n\r\n- \u0421 \u0443\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0442\u0440\u0443\u0434 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u043e \u0441\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430: \u0427\u0435\u0442\u0432\u044a\u0440\u0442\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442 131. \u0421\u0423 \u201e\u041a\u043b\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0410\u0440\u043a\u0430\u0434\u0438\u0435\u0432\u0438\u0447 \u0422\u0438\u043c\u0438\u0440\u044f\u0437\u0435\u0432\u201c \u0432 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0431\u043b\u0435\u0441\u0442\u044f\u0449\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432 IV \u043a\u043b\u0430\u0441\r\n\r\n- \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u044f\u0442 \u043f\u0435\u0442\u044a\u043a \u043d\u0430 \u0441\u0435\u043f\u0442\u0435\u043c\u0432\u0440\u0438 \u2013 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0437\u0435\u043d \u0437\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\r\n\r\n- \u0411\u044a\u0434\u0435\u0449\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449 \u0438\u0437\u043f\u0438\u0442 \u043f\u043e \u043c\u0430\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438\u043b\u0438 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\r\n\r\n- \u0418\u0433\u043b\u0438\u043a\u0430 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u0435\u0432\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430\u0447: \u041f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044a\u0442 \u0432\u0438\u043d\u0430\u0433\u0438 \u0435 \u0441\u044a\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/v.-az-buki-br.-37-2025-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/v.-az-buki-br.-37-2025-g.pdf">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.