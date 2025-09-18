Все по-често чуваме или четем изказвания като: Винаги на рождения си ден рефлектирам изминалата една година; Все още рефлектирам върху вчерашното парти; Стоя и рефлектирам над изминалия месец; Сега, като рефлектирам върху случилото се,…; Сега ми се ще да рефлектираме върху този факт за малко.

Примерите са взети от различни социални мрежи в интернет и показват нарастващата употреба в разговорния език на глагола рефлектирам на мястото на размишлявам или поразмишлявам.

Според многотомния „Речник на българския език“ глаголът рефлектирам има три значения:

1. Отразявам, връщам в обратна посока светлинен лъч, топлинна, звукова или др. вълна;

2. с предлога в ъ р х у. Оказвам влияние, въздействам на нещо; отразявам се. „Цените на петрола рефлектират пряко върху курса на долара.“ (в-к „Кеш“, 2004, бр. 41).

Едва третото поред значение на глагола е ‘Разсъждавам, размишлявам задълбочено’, като то е отбелязано като книжовно, а като език източник е посочен немският.

Очевидно, върху съвременната езикова практика силно влияние оказва английският език, където съществува същият глагол (to reflect), чието значение е идентично с посоченото трето значение в Речника. Това води до разширяване на употребата на българския глагол рефлектирам именно в неговото трето значение в разговорния език, където той много настъпателно измества от речта изконните български глаголи размишлявам и разсъждавам и сродните им поразмишлявам и поразсъждав. Така се стига до посочените горе употреби, които следва да се избягват.

Д-р Мая Влахова-Ангелова e доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при Българската академия на науките.