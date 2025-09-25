Два нови института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – Институт за изкуствен интелект в икономиката и Институт за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност. Това реши Министерският съвет след искане от висшето училище.

Основен мотив за откриването на Институт за изкуствен интелект в икономиката е,

че изкуственият интелект се превръща в ключов двигател на икономическия растеж, иновациите и конкурентното предимство. Институтът ще обедини експертизи от областите на икономиката, информатиката, бизнеса и социалните науки. В него ще се разработват иновативни решения за предизвикателствата на съвременния свят – от автоматизация на финансовите процеси до прогнозиране на икономически кризи и оптимизиране на бизнес стратегиите. Институтът ще включва лаборатории за машинно обучение, големи данни и икономическо моделиране, център за трансфер на технологии за връзка между науката, бизнеса и публичната администрация и образователен хъб с курсове и краткосрочни програми за обучение и сертифициране на студенти и специалисти.

Другото ново звено в УНСС е

Институтът за повишаване на научноизследователския капацитет в областта на ядрената индустрия и ядрената сигурност,

който ще надгради дейността на съществуващия Център за подкрепа на ядрената сигурност. Той ще предостави институционална платформа за провеждане на специализирани обучения и международни семинари и разработване на политики и регулаторни инструменти в областта на ядрената сигурност. Институтът ще си сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други международни партньори.

40 магистри ще се обучават в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина в Плевен

През следващата академична година в новооткрития Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в Плевен ще могат да се обучават 40 студенти. За тази цел правителството одобри приема за учебната 2025/2026 г. по специалност „Ветеринарна медицина“. Студентите ще учат в редовна форма в образователно-квалификационна степен „Магистър“ след завършено средно образование. Обучението им ще е субсидирано от държавата, като те ще заплащат такса в размер на 1100 лева.

Решението на правителството ще помогне за подготовката на квалифицирани ветеринарни лекари,

чийто недостиг се отчита не само в България, но и на европейско ниво. Факултетът ще подкрепи местния аграрен сектор, като осигури специалисти за нуждите на животновъдите и хранителната индустрия. Ветеринарните лекари са изключително важни не само за контрола в хранителната безопасност, но и за превенцията на болести, които се предават от животни към хора.

С 20 места ще бъде увеличен и приемът по специалността „Медицина“ в Бургаския държавен университет „Проф. Асен Златаров“.

В тях ще могат да се обучават студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по време на обучението и работа след успешно завършване. Предложението за увеличаване броя на приеманите за обучение студенти по специалността от регулираните професии „Медицина“ е подкрепено от министъра на здравеопазването.

Правителството завиши и приема на студенти от български произход, които искат да се обучават в страната ни през следващата учебна година. Допълнителните 49 бройки се разпределят в две специалности – с 30 места повече в специалност „Медицина“ и с 19 места в специалност „Медицинска сестра“. Промяната ще съдейства за привличане и задържане на студенти от българска народност зад граница, както и за подготовката на все повече специалисти за сферата на здравеопазването. Това ще помогне за повишаване качеството на медицинските услуги и достъпа до здравни грижи.

Кабинетът прие програма на Центъра за образователна интеграция

Правителството прие Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2025 – 2027 г.

Програмата е фокусирана към осигуряване на мерки за ранен и равен достъп до качествено образование. Акцент е изпълнението на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез приобщаването им от ранна възраст.

Центърът ще бъде и основно методическо, информационно и обучително звено, което ще координира дейностите на младежките центрове в страната, създадени с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред приоритетите на Центъра е проект за подкрепа за личностно развитие на младежи в ученическа възраст чрез форми за участие, ангажиране и овластяване.

Центърът за подводна археология става Институт за подводно наследство под егидата на ЮНЕСКО

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Споразумение между Правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като Институт за подводно наследство.

Подписването на това Споразумение между ЮНЕСКО и Република България и определянето на Центъра за подводна археология като категория 2 институт под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море допринася за утвърждаване позицията на България като водеща държава в сферата на подводното и световното културно наследство в региона. В същото време то насърчава започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, обучения на заинтересовани лица в опазването на подводното наследство, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Черноморския регион и от други региони, с които има сключени меморандуми за разбирателство и/или сътрудничество.