Министър-председателят Росен Желязков и генералният директор на „Евростат“ д-р Мариана Коцева откриха новата 105-а академична година в Университета за национално и световно стопанство в аула „Максима“ на висшето училище.

„Пристъпвайки през портите на тази Алма матер, съм сигурен, че първокурсниците тръпнат в очакване за приключението, което предстои в тяхното студентство. Влизат заредени с енергията на младежкото си дръзновение, очаквайки с оптимизъм всичко онова, което ги очаква в този необятен път“, каза премиерът Росен Желязков в словото си.

От своя страна, ректорът проф. Димитър Димитров подчерта, че

УНСС заема достойно място сред водещите университети в Европа.

„В най-престижната международна класация QS World University Rankings нашият университет се изкачи до 80-о място в Източна Европа и до 506-о в Европа. УНСС е единственият икономически университет в България, който е включен в тази престижна класация“, посочи той. И припомни, че в Университета са завършили 12 премиери и над 200 министри на България.

Проф. Димитров подчерта, че за поредна година висшето училище отчита рекорд – над 8000 кандидат-студенти и повече от 4000 първокурсници.

Вече шеста година УНСС е участник и в проекта на европейските икономически университети – ENGAGE.EU,

където се реализират съвместни програми за обучение и изследователски мрежи с още осем водещи европейски бизнес висши училища. Подготвя се и създаването на Институт за изкуствен интелект в икономиката.

„УНСС e доказал през годините, че не е просто ковачница на успели хора във всички области на живота – на бизнесмени, държавници, учени, журналисти. УНСС е ковачница на съвременна и утрешна България, на съвременна и утрешна Европа“, заяви генералният директор на „Евростат“ доц. д-р Мариана Коцева.

Тържеството събра представители на ректорското ръководство, на Академичния съвет и Общото събрание на висшето училище, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов, генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, представители на държавната администрация и на бизнеса.

По повод 105-годишнината на Университета бяха връчени медали на личности с принос към развитието на висшето образование и академичната общност.

Ректорът проф. Димитър Димитров връчи медал на министър-председателя Росен Желязков. Отличията се присъждат на всеки пет години като знак на признание и уважение към изявени обществени фигури.