Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата от 2 003 260 лв. за извършване на ремонт и възстановяване на сградата на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна.

Както „Аз-буки“ съобщи, пожар изпепели на 4 април 2025 г. покрива на гимназията.

Благодарение на спонсори и фирми изпълнители бе изграден временен покрив на близо 100-годишната сграда.

От училището подготвят проект за постоянна конструкция, който е подаден на 17 юни в Министерството на културата, а след това и в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за осигуряване на необходимите средства.

Преди началото на новата учебна година директорът на гимназията Орфей Миндов коментира,

че очакват реакция от институциите, за да може да се изгради нов покрив, а учениците да се върнат в сградата на училището и да провеждат в него всичките си часове. В края на миналата учебна година часовете по общообразователни предмети се провеждат в Основно училище „Проф. Пенчо Райков“ в града, а практическите занятия – в голяма работилница и няколко странични ателиета, останали незасегнати от пожара. Без щети е и общежитието на гимназията.