50 години в 50 картини. Така е озаглавена изложбата с творби на ученици от столичното 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, която беше открита днес в Министерството на образованието и науката по повод половинвековния юбилей на училището, съобщава Пресцентърът на МОН.

Експозицията е посветена на глаголицата и 1170-годишнината от създаването ѝ, която беше отбелязана през 2025 година.

„Щастливи сме да се насладим на вашите творби, вдъхновени от първата ни азбука. Да видим как през очите на младите хора тя може да се превърне в съвременно изкуство“, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова, която откри изложбата заедно с директора на училището Йорданка Неделчева.

Творбите са създадени от ученици в рамките на заниманията по изобразително изкуство, провеждани в училището по Националната програма на МОН „Заедно в изкуството и в спорта“. Кръжокът е под ръководството на преподавателя Силвия Антонова. При изработката им са използвани материали, които могат да бъдат рециклирани. Част от творбите дават втори живот на стари вещи като грамофонни плочи, разказа Силвия Антонова.

Изложбата ще остане в Ротондата на Министерството на образованието и науката през следващите две седмици.