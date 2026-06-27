* Цветелина ПЕТРОВА

С ревю на дамски облекла, вдъхновени от елегантния стил на старите градски дами от началото на ХХ век, възпитаниците на Професионалната гимназия „Свети Патриарх Евтимий“ в Асеновград превръщат един обикновен ден в празник на творчеството, професионалните умения и съхранената памет за местните традиции.

Пред публика учениците представят модели, създадени по мотиви от характерното градско облекло на асеновградските дами отпреди повече от век. Всеки детайл – от кройката и шевовете до прическите и цялостната визия, е дело на самите възпитаници на гимназията.

Гимназистите от специалностите, свързани с моделирането и шевното производство, изработват облеклата по време на часовете по производствена практика. Бъдещите фризьори се грижат за прическите, а техни съученици влизат в ролята на модели и представят колекцията с увереност и артистичност.

Идеята за ревюто се ражда след посещение на ученици от група за извънкласни дейности в Етнографската къща в Асеновград.

Вдъхновени от експозицията, посветена на старите градски дами,

те решават да пресъздадат характерните облекла и да им вдъхнат нов живот чрез съвременен прочит. Така музейната експозиция се превръща в учебна задача, а тя – в истинско културно събитие.

Повече за подготовката на ревюто, за професионалното образование и за развитието на училището разказва директорът на гимназията Ели Аврионова.

„Стремим се да даваме възможност на учениците да показват пред публика това, което са научили. Така придобиват увереност, а хората виждат реалните резултати от труда им“, споделя тя.

Това не е първата подобна инициатива на гимназията. През годините организират различни ревюта и представяния, чрез които учениците демонстрират знанията и професионалните си умения. Сред тях е и ревюто на абитуриентски рокли през 2022 г., част от които впоследствие даряват на младежи в неравностойно положение.

„За нас е важно професионалното образование да върви ръка за ръка със социалната ангажираност и желанието да бъдем полезни на обществото“, подчерта Аврионова.

За доброто настроение на гостите допринасят и танцовите състави на гимназията. Осмокласниците представят народни хора, усвоени по време на заниманията по проекта „Заедно в изкуствата и спорта“. А групата по ромски фолклор, сформирана с подкрепата на Център „Амалипе“, впечатлява публиката с изпълненията си.

Тази година ревюто е съчетано с информационна кампания за родителите и местната общност в рамките на проекта „Достъп до образование на всяко дете“ за област Пловдив. Гостите се запознават с професионалните направления, проектите и възможностите за развитие, които училището предлага.

Неслучайно събитието се провежда в кв. „Лозница“, където живеят много от учениците на гимназията. „Искахме да бъдем близо до родителите и близките на нашите ученици, за да се почувстват и те част от празника. Когато изнесем подобни инициативи сред общността, хората виждат отблизо какво правят децата, и се гордеят с успехите им“, разказва директорката. По думите ѝ

училището от години следва политика на активно партньорство със семействата.

„Голяма част от родителите работят в чужбина и грижите за децата често са поверени на баби, дядовци или по-големи братя и сестри. Затова се стремим да провеждаме много от нашите събития на терен – близо до хората, които всекидневно се грижат за учениците. Така изграждаме по-тясна връзка и ги правим съпричастни към училищния живот“, подчертава Аврионова.

Зад тази политика стои работата на екип от специалисти – педагогически съветник, психолог, социален работник и двама образователни медиатори. „Най-важното е да спечелиш доверието на семейството. Когато близките на учениците виждат, че сме партньори и че работим в интерес на децата, те стават много по-ангажирани с училищния живот. Именно това се стремим да постигаме всеки ден“, казва Ели Аврионова.

Професионалната гимназия „Св. Патриарх Евтимий“ предлага обучение в няколко направления. Най-голям интерес традиционно предизвиква професията „Фризьор“, чиито паралелки се запълват първи всяка година. Училището подготвя още оператори в шевното производство, графични дизайнери. Завършват и последните випуски на специалността „Моделиер-технолог на облекло“.

От новата учебна година в държавния план-прием ще бъде включена и специалността „Устойчива мода“.

Тя съчетава уменията на моделиер и технолог и поставя акцент върху дигиталното проектиране и екологичното производство. Основната идея е създаването на облекла с минимален отпадък чрез използване на специализиран софтуер още на етап проектиране.

Развитието на новите специалности е подкрепено от модерна материална база. Въпреки че сградата на училището е паметник на културата и тази година отбелязва своята 135-годишнина, учебните кабинети са оборудвани със съвременна техника.

Гимназията разполага с два фризьорски салона, специализирани кабинети за шевно производство с машини от последно поколение, STEM центрове за графичен дизайн, графични таблети, VR технологии и 3D принтер за прототипиране.

В обучението активно навлизат и дигиталните инструменти. Благодарение на специализиран софтуер учениците могат да визуализират модели на облекла още преди тяхното изработване, да експериментират с материи, кройки и дизайнерски решения и да проследят целия процес – от идеята до готовия продукт.

Практическата подготовка е сред силните страни на училището.

Гимназията работи в партньорство с местни фризьорски салони и шивашки предприятия, а учениците редовно преминават обучение в реална работна среда. За мнозина това се превръща в първа стъпка към бъдеща професионална реализация, като немалка част от тях започват работа още преди дипломирането си.

От учебната 2025/2026 г. училището е със статут на иновативно. Иновацията е насочена към интегрирането на изкуствен интелект в обучението по професия „Фризьор“. Учениците използват виртуални инструменти за проектиране на прически, симулации на цветови комбинации и дигитални обучителни ресурси. Наред с това се насърчават екологичните практики и работата с природосъобразни продукти.

Международният опит също е важна част от подготовката на гимназистите.

„За втора поредна година реализираме проекти по Програма „Еразъм+“, които дават възможност на наши ученици да провеждат практика във фризьорски салони в Португалия. Тези мобилности не само надграждат професионалните им умения, но им дават увереност и самочувствие. Нашите партньори остават с много добри впечатления от подготовката на българските ученици и отговорността, с която подхождат към работата си“, разказва Ели Аврионова.

По думите ѝ възможностите за развитие не се изчерпват с международните проекти. „Винаги кандидатстваме по национални и европейски програми, защото те отварят нови хоризонти пред децата“, казва директорката.

Благодарение на НП „България – образователни маршрути“ учениците посещават културни и исторически обекти в различни части на страната, а чрез Програма „Заедно в изкуствата и спорта“ развиват своите таланти в областта на изящните изкуства и танците. По проекта „Успех за теб“ пък получават допълнителна подкрепа по български език и математика. Не по-малко значимо е

участието на гимназистите в благотворителни кампании.

„Нашите деца са съпричастни към подобни каузи. Изделията за коледните и великденските базари са изработени от тях в часовете по практика, а събраните средства винаги даряваме за благотворителност. За нас е важно учениците да разберат, че професията върви ръка за ръка с човечността и отговорността към обществото“, подчерта Ели Аврионова.

Така зад всяка прическа, всяка дреха и всяко ревю стои не просто усвоена професия, а цялостна философия за образование чрез практика, творчество и социална ангажираност. Именно това превръща Професионалната гимназия „Свети Патриарх Евтимий“ в Асеновград в място, където традициите и модерните технологии вървят ръка за ръка, а учениците получават не само професия, но и увереност за своето бъдеще.