Нов национален рекорд и първо място за отбора на 101. СУ „Бачо Киро“ в София по пожаро-приложен спорт бе отбелязан в V Национално състезание за млади доброволци – 2026, съобщава Пресцентърът на МОН.

С изключителни постижения се изявиха шампионите Мерт Емин-капитан, Асен Георгиев, Теодор Юруков, Валери Петков, Борис Георгиев и Янислав Бошняков.

Рекорд от 1,01 минути бе поставен от Асен Георгиев

в първата дисциплина (поставяне на шланг за бързина и издърпване на въже с гума).

Учениците-победители бяха подготвени от Ангел Мильов от 2-ра Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в София и учителите Еди Иванов и Димитър Александров от 101. СУ „Бачо Киро“.

Другите две дисциплини са „Построяване на смесена водопроводна шлангова линия“ и „Шафета – построяване на дига“.

В състезанието участваха отбори от всички региони на страната.

То дава възможност за обмяна на опит и създаване на контакти между участници от различни доброволни формирования и младежи, което допринася за повишаване на знанията и уменията, както и за подобряване на взаимодействието и екипната работа.

Състезанието, което се проведе тази година в Бяла, Варненско, се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и Националната асоциация на доброволците в Република България със съдействието на общината.