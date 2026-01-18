Преди около три века шведският натуралист Карл Линей се заема да каталогизира и наименува всеки жив организъм, който може да намери. Днес той е широко признат за основател на съвременната таксономия, след като въвежда биноминалната система за именуване и официално описва повече от 10 000 вида растения и животни. Учените продължават тази мисия оттогава, като непрекъснато разширяват разбирането на човечеството за биоразнообразието на Земята.

Ново проучване, ръководено от изследователи от Университета на Аризона и публикувано в Science Advances, показва, че темпото на откритията се ускорява. Днес

учените идентифицират повече от 16 000 нови вида всяка година, което е най-високият темп, регистриран някога.

Изследователите казват, че тази тенденция не се забавя, и предполагат, че групи като растения, гъби, паякообразни, риби и земноводни са много по-разнообразни, отколкото се e смятало преди.

„Някои учени предполагат, че темпото на описанията на нови видове се е забавило и че това показва, че се изчерпват новите видове за откриване, но нашите резултати показват обратното – казва Джон Уайнс, професор в Катедрата по екология и еволюционна биология на Университета в Аризона в Колежа по природни науки и старши автор на статията. – Всъщност откриваме нови видове с по-бързи темпове от всякога.“

За да стигне до своите заключения,

екипът е изследвал таксономичните записи на приблизително 2 милиона вида от всички основни форми на живот.

Разглеждайки най-скорошния период с изчерпателни данни, между 2015 и 2020 г., те установяват, че изследователите са документирали средно над 16 000 нови вида годишно. Тези открития включват над 10 000 животни (доминирани от членестоноги и насекоми), около 2500 растения и приблизително 2000 гъби.

„Добрата новина е, че този темп на откриване на нови видове далеч надминава темпа на изчезване на видове, който бяхме изчислили на около 10 годишно – казва Уайнс, позовавайки се на друго ръководено от него проучване. – Тези хиляди новооткрити видове всяка година не са просто микроскопични организми, а включват насекоми, растения, гъби и дори стотици нови гръбначни.“