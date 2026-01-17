Заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова посети 75. ОУ „Тодор Каблешков“ в София, където шестокласници представиха открит урок по математика на тема „Действия със степени“, съобщава Пресцентърът на МОН.

Учениците показаха как дигиталните инструменти и иновативни платформи за учене могат да подпомогнат учебния процес. Под ръководството на тяхната преподавателка Йорданка Мирчева-Гайдаржи те анализираха трудностите, а допуснатите грешки бяха използвани като възможност за надграждане.

След урока заместник-министър Лазарова поздрави децата за положените усилия и подчерта

значението на математиката за развитието

на логическото мислене и критичните умения у учениците, както и използването на съвременните методи за повишаване на качеството на обучението.

„Днес тук не видях само знания, но и желание, и усвоени умения да се справите с трудностите. Математиката ще ви помогне да мислите и да търсите решения. Тя ви учи на упоритост и последователност“, заяви заместник-министър Лазарова.

Посещението завърши с работна среща между учители и директори, на която присъстваха представители на РУО-София -град, Кан Академия и сдружението „Образование без раници“.

В ОУ „Тодор Каблешков“ се обучават близо 800 ученици, като за тях се грижат 55 педагогически специалисти. Директор на училището е Виолета Бимбова-Туфан.