В този брой „Аз-буки“ гостува в Детска градина „Слънчице“ във Велинград. Тя е сред най-големите в общината и разполага с две сгради и голям двор от 12 дка, който екипът се стреми да облагородява.

Когато прекрачите прага на детската градина, веднага забелязвате големите площадки, на които си играят усмихнати деца. Всяка от групите разполага с такава. В двора има и малък амфитеатър за творчески изяви, както и баскетболни кошове.

Преди различни празници поставят и тематични украси, на чийто фон родители и деца обичат да се снимат.

А на едно от дърветата върху плоскости са изписани най-хубавите думи – щастлив съм, вярвам в чудеса, обичам те, играй с мен, ще ти помогна, бъди мил, вярвам в теб, благодаря.

„Нашата детска градина е слънчева и нашите деца са слънчеви и доволни в нея.“ С тези думи започва разговорът ми с Боряна Петричева, директор на ДГ „Слънчице“ във Велинград.

Родителите също са удовлетворени от работата на екипа на градината.

От няколко години всеки месец екипът провежда проучване сред тях, за да проследи до каква степен отговаря на техните предпочитания. В анкетата родителите дават информация за своите деца и интересите им, с какво биха желали да ги занимават учителите в градина, както и дали биха се включили в мероприятия и инициативи на образователната институция.

„Стремим се всичко да е на ниво. От анкетите и от интереса на родителите към нас разбираме, че са доволни. И не можем да приемем всички желаещи. В последните години броят на децата в града намалява и други колеги търсят деца за своите градини, докато при нас дори има изчакващи, ако някой се откаже. Това е добър показател за работата на екипа ни. Много се гордея с това“, споделя моята събеседничка.

В ДГ „Слънчице“ се работи по редица проекти и национални програми на Министерството на образованието и науката, по които се набляга и на взаимодействието с родителите. Покрай инициативите по проектите екипът открива и нуждата от обратна връзка. Анкетите дават добра представа как педагозите да организират работата си. В тях родителите не само споделят впечатленията си, но и дават идеи какво още може да се направи.

Именно от анкетните проучвания се появява и идеята от тази учебна година всеки последен четвъртък на месеца да бъде отреден за работа с родителите. При желание могат да влязат в ролята на учителите или помощник-възпитателя, да видят с какви трудности се сблъскват те по време на работата си.

„Родителите се убедиха, че работим от сърце за техните деца“, казва с усмивка директорката.

И допълва, че те участват и в различни празнични инициативи.

Част от събитията в детската градина са и бабите, и дядовците – първите помощници на родителите. Екипът взема решение Бабинден (21 януари) да бъде ден за баба и за дядо.

Създаден е и клуб „Бабуландия“, в който бабите участват, в който се провеждат различни празнични инициативи с тях през учебната година. За Деня на хляба например те гостуват в градината, за да покажат на децата как се замесва тестото, и да обяснят процеса за производството му. Покрай Великден изписват яйца с восък. „Децата са много щастливи. А аз и колегите ми сме доволни, че се включват от сърце“, отбелязва моята събеседничка.

За втора година работят по две от дейностите по проект „Силен старт“.

По едната провеждат квалификация на учителите. От миналата година имат и педагог в яслата, който по Проекта работи съвместно с медицинските сестри и родителите. Целта е както по-лесна адаптация на детето към новото място, така и родителите да не се тревожат. „Майките вече са по-спокойни и преходът семейство – яслена група – детска градина е по-плавен, няма го и стреса при децата“, отбелязва Петричева.

За целта провеждат различни инициативи с родителите. Например децата правят апликации с мама или баба.

„Стараем се да включим родители във всяка дейност на градината. Когато са ни партньори, нещата се получават много по-лесно. Благодарна съм им, че са с нас. Много са отзивчиви. Трите стълба за успешната работа са обучение, подкрепа и взаимодействие. Не са ли един до друг трите стълба, няма как да се получат нещата“, категорична е директорката.

В заниманията по интереси фокусът е върху безопасността на движението по пътищата.

„Важно е от ранна детска възраст да започнем да ги запознаваме как да се движат безопасно по улиците. Когато наблюдават различни педагогически ситуации и по време на мероприятия по БДП в детската градина, децата започват с интерес да учат за светофара, за пешеходната пътека, къде да пресичат, къде е безопасно да карат колело“, казва събеседничката ми.

Родителите пък споделят с учителите, че децата са ентусиазирани и вкъщи. Дори се опитват да правят забележки на майките и татковците, ако са пресекли неправилно или не са се огледали на пешеходната пътека.

„Ако започнем да възпитаваме у децата навици от малки, те ще бъдат възпитани участници в движението по пътищата“, убедена е Петричева.

Градината печели и проект по програма на Министерството на образованието и науката, по който изграждат външна площадка по БДП, оборудвана със знаци. Имат и площадка, която се използва за обучение през зимните месеци. Провеждат състезания по БДП съвместно с друга детска градина, която в момента се помещава при тях.

В детското заведение е изграден и мултимедиен кабинет, който разполага с интерактивна дъска с показалки. Към нея са свързани и таблети. Така децата могат визуално да се запознаят с темите, както и да работят по индивидуални задачи.

„Проектите помагат много на детските градини, защото само с нашия бюджет не можем да обновим материалната база, да направим обученията на персонала – обяснява директорката. – Благодарна съм, че Министерството се стреми да ни предоставя различни възможности, като проекта „Силен старт“ и националните програми, по които можем да обогатим материалната база, да проведем квалификация на учителите. И сме по-спокойни, че работим в правилната посока.“

Петричева обръща внимание, че взаимодействието между институциите е много важно. Тя отбелязва, че Общината съдейства за всичко на детските градини във Велинград. Подкрепяни са и от Регионалното управление на образованието в Пазарджик.

По отношение на подсигуряването на кадри директорката споделя, че през последните две-три години е започнало обновление на колектива в детската градина и са назначени млади педагози. Тя обаче има наблюдения, че те се притесняват, когато влизат в групите. Затова с тях работи наставник, докато младият педагог не се почувства готов да бъде сам с децата. Петричева е на мнение, че за да бъдат по-добре подготвени бъдещите учители, обучението им трябва да има по-голяма практическа насоченост.

За нея най-важно е колегите ѝ да правят всичко с желание и със сърце. „Винаги съм казвала на новоназначените при нас – и учителки, и помощник-възпитатели, че за да работиш в детската градина, първо трябва да обичаш децата. Те очакват да ги научиш на нещо, да им помогнеш. За нашата професия на детски учител трябва да отвориш сърцето си“, казва с усмивка директорката.