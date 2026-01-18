„Терапевтична приказка е всяка история, която може да пресъздаде реална ситуация от живота на детето“, обяснява консултантът по ранно детско развитие и детски омбудсман Анна Влаева. Свързахме се с нея, за да разберем дали и по какъв начин детската книга на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ – „Вълшебните обувки на Кая“ от Диляна Кочева и Инна Кьорова може да бъде помощник на родители на деца с медицинското състояние еквиноварус или по-просто казано криви крачета. Заболяването е напълно лечимо, но след операцията децата трябва да носят специални обувки за сън, за да не се стигне до рецидив.

По думите на Анна Влаева терапевтичният елемент се крие в момента, когато детето съпреживява ситуацията, която за него е силно емоционална или силно негативна – като слагането вечер на специалните обувки при децата с еквиноварус например. А посредством илюстрациите в книжките детето съпреживява неприятния момент, виждайки го отстрани и под формата на игра.

„Иначе, когато детето е фрустрирано и е вътре в ситуацията, няма как да види цялостната картина“, обяснява тя. Или по друг начин казано, трудно можем да обясним на едно дете защо е толкова важно да носи своите обувки за сън и колко голяма е опасността да се стигне до рецидив и изкривяването на крачетата да се върне. Трудно може да му се обясни колко е важно да прави дадено нещо, при положение че вижда, че деца около него не правят същото. Точно тогава се стига до конфликт и отказ.

И тук терапевтичната приказка помага. Тя пресъздава същата ситуация, която обаче детето слуша и наблюдава през илюстрациите. Така вижда някой друг отстрани в своето положение.

„Тогава детето може да погледне и да разсъждава трезво какво се случва, какво прави актьорът или в случая героят в приказката, какви действия предприема и какъв резултат получава“, обяснява Влаева.

След това, когато попадне в същата или аналогична ситуация, то вече ще има опита от терапевтичната приказка и ще знае защо трябва да прави дадено нещо и защо не.