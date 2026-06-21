От тази учебна година 128. СУ „Алберт Айнщайн“ в столичния квартал „Младост 2“ е с нов директор. Десислава Огнянова работи тук 28 години. Започва като младши учител, след това старши, председател е на методическото обединение „Чужди езици“. Последните четиринайсет години е заместник-директор. Познава училището в детайли. Смята, че екипността, изградена в годините, е изключителен стимул за работа.

„Това беше всъщност мотивацията ми да застана, както се казва, начело на институцията, защото вярвам, че подкрепата на колегите е едно от най-важните неща“, казва Огнянова. Към това се прибавя и изградената изключително сплотена училищна общност. Съвместната работа проличава на юбилейния концерт по случай 50-ата годишнина на училището в зала 1 на НДК миналата година. На сцената излизат близо 250 деца. „Това показа нашата обединеност около общата цел – доброто на децата и тяхното възпитание, образование и социализацията“, допълва директорката.

Новото ръководство продължава традициите, изградени назад в годините. Това го прави по-стабилно като позиция. Показателно е, че тук почти няма текучество на кадри. Когато дойде нов учител, той намира своето място и често избира да остане в училище до края на кариерата си. Това е добра атестация за климата и за културата на общуване в колектива.

„В гимназиалния етап има една доста иновативна паралелка в областта на киберсигурността. Тя е в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – обяснява директорката. – Учебните програми са разработвани заедно с Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). В годините сме търсили винаги партньорство с академичните среди.“

Има подписани две споразумения –с УниБИТ и с УНСС, като от тази година училището е базово на Университета за национално и световно стопанство. Тук идват студенти да се обучават, а учениците, на свой ред, посещават публични лекции на УНСС. Част от тях са от професионалната паралелка по специалност „Икономическа информатика“.

„За възпитаниците на училището това е мост към висшето образование и ние, учителите, се вълнуваме за бъдещето им. А ние сме тук, за да ги подкрепяме в избора им – категорична е директорката. – Това е изключително важен момент не само за професионалното им развитие, но и за пълноценния им живот. Още от първи клас изграждаме у децата желание и любов към училището. Те се чувстват тук добре – приети и щастливи със своите приятели. Това е най-важният фактор за техния успех.“

Според Десислава Огнянова през последните години проблемът с мотивацията е предизвикателство. Затова, когато се създават подходящи условия за извънкласни дейности и занимания по интереси, за работа по различни проекти, това мотивира децата не само да са добри в учебния процес, но и активни извън класната стая.

В училището се работи по Програма „Еразъм+“ повече от десет години, като има и акредитация. Учители и ученици пътуват в различни европейски държави, за да се обучават, да споделят опит и да опознават чужди култури.

„В анкетите, които организираме с колегите в началото на всяка учебна година, за това каква е нагласата им за квалификация, 62 процента от тях споделят, че най-полезна е вътрешната квалификация“, казва директорката. Практическият опит е най-ценен за тях.

Това също е важно и за емоционалното им спокойствие, защото знаят, че са подкрепени да прилагат различни методи и подходи в учебния процес. Изолацията в класната стая във време на предизвикателства не е добър вариант.

В училището има 15 клуба за занимания по интереси в различни области – дигитална грамотност, математика, природни науки, роботика, спорт, екология, изкуство. Предлагат се всякакви възможности на децата да оползотворяват деня си след учебните занятия, защото училището е на едносменен режим.

Много активен е Ученическият съвет, който участва във всички инициативи, концерти и изяви на училището. Учениците от профилираната паралелка са разработили образователни приложения за по-малките – за медийна грамотност, информационна сигурност, екология. Техните проекти за образователни приложения ще бъдат публикувани на страницата на училището, за да могат да се ползват като ресурси и от ученици, и от учители, и от родители.

„Гостували са ни трима президенти, както и много известни личности – актьори, писатели, хора на изкуството и на спорта – казва директорката. – Наскоро Михаела Филева ни беше на гости, която отправи ценни послания към нашите гимназиални ученици за това как трябва да следват мечтите си. Понякога може да нямаш енергия, но трябва да си отдаден на това, с което се занимаваш. В организацията на тези срещи Ученическият съвет има активна роля.“

Гордеят се с постиженията на учениците си в различни области на науката, изкуствата и спорта. Тази година участват в три олимпиади на национален кръг – по химия, по география и икономика, в националното състезание по музика, както и в редица спортни състезания на национално и международно ниво.

Възпитаници на училището са наградени в областта на чуждите езици – златен медал на международното състезание по английски език KGL, и предстои представяне не само на училището, но и на България на международния кръг в Солун през есента. За втори път е класирана тяхна ученичка на такъв висок форум, където участниците показват как на практика използват чуждия език.

„Аз самата преди години като учител по английски започнах подготовка с мои ученици в международно състезание за есе, посветено на глобалните цели за устойчивост на ООН. Те се класираха на призови места и участваха в ученически дебати“, споделя Десислава Огнянова.

Концепцията, с която тя спечели конкурса за директор, е за развитието на училището през следващите три години с акцент върху мотивацията и инициативността, STEM образованието и изграждането на ключови компетентности у децата. Тя подкрепя колегите си да успеят и да убеждават децата, че ученето е през целия им живот.

Умните пари говорят

През годините в 128. СУ са застъпени икономическите дисциплини. Преподавателите подготвят отбори за участие в европейска олимпиада по статистика.

Гимназистите работят с реални счетоводни програми, подготвят CV, проектодоговор за служител, влизат в ролята на мениджъри, правят инструктаж, длъжностна характеристика и други счетоводни документи.

По време на регионалния форум и мобилност на тема „Еволюция на знанието – иновативни решения за качествено образование в изпълнение на НП „Иновации в действие“, състоял се наскоро в 55. СУ „Петко Каравелов“ в столицата, Ивелина Йонова – начален учител от 128. СУ „Алберт Айнщайн“, представя иновацията „Умните пари говорят“ – поредица от уроци и дейности, посветени на теми по финансова грамотност в началния етап.

„Оказва се, че всъщност изкуственият интелект ме отведе до това заглавие, посветено на международната седмица на парите“, споделя учителката.

Урокът по финансова грамотност е свързан с темата за семейния бюджет. Идеята е от втори клас децата да разберат разликата между нужда, необходимост и извънреден разход. Разделят ги на семейства, организации, като една миниикономика в класната стая в присъствието на родители.

За урока са напечатани банкноти с различна стойност. Участниците споделят как са се справили с предизвикателствата, и най-вече с извънредния разход. Ивелина Йонова подчертава, че задължително трябва да се платят данъците, защото са в графата „Задължителни разходи“. С този открит урок учителката успява да запали и родителите да участват активно.