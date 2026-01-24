За Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“, позната като Химията за всички в Разград, учебната 2025/2026 г. е посветена на светъл и знаменателен повод – 50-годишния юбилей на училището.

Там се обучават 202 ученици в дневна и 41 – в самостоятелна форма на обучение, като през последните години броят им расте.

Колективът на гимназията не е голям – 20 учители и 7 души непедагогически персонал. Педагозите прилагат иновативни методи, които свързват теорията с реалната практика и подготвят учениците за конкретни професии и реална работна среда. Най-често използваните са практически ориентирано обучение, проектно базирано професионално обучение, компетентностно базирано оценяване и др.

„Отбелязахме половин век история, знания, традиции и дух. През цялата юбилейна година всяка инициатива, събитие и усмивка в училищните коридори ще бъдат посветени на този забележителен празник“, казва с гордост пред „Аз-буки“ директорката Ширин Емин-Гариб.

Началото на празничните инициативи е поставено с поредица от конкурси:

за рисунка – „Химията през моите очи“, за 3D модел на химично съединение по избор, както и конкурс за есе на тема „Уроци по химия – уроци по живот“. Гимназията провежда и турнир по тенис на маса „Традиции и бъдеще“, в който се включват ученици от училища в областите Разград и Търговище. „Всеки участник допринася със своя талант, енергия и ентусиазъм за празничната атмосфера на юбилейната година“, посочва директорката.

Тържествен юбилеен концерт „50 години традиции и иновации“ събира минало, настояще и бъдеще на 8 декември миналата година в залата на Общинския културен център. Празничната програма представя богатия културен и образователен живот на училището и отдава почит на поколенията ученици и учители, изграждали неговия облик през годините.

На концерта е представена и театрална възстановка, посветена на живота и делото на патрона на училището – Мария Кюри. Ученичка от гимназията изгражда убедителен и вдъхновяващ образ в символична лабораторна среда, а на този фон оживяват най-важните моменти от пътя на една жена, превърнала науката в мисия.

Динамичната програма на юбилейното тържество включва

песни и танци, както и скеч, изпълнен от ученици, пресъздаващ учебна практика в лаборатория, който внася настроение и показва умението на младите да съчетават знание и артистичност.

Особено въздействащ е рециталът „За приятелството и любовта“ – изключително емоционално изпълнение по стихове на български поети, което докосва публиката с искреност и човечност.

Кулминацията на празника е филмът за историята на гимназията – въздействащ разказ за изминатия път, изпълнен със спомени, лица и постижения.

„Залата притихна, потопена в емоцията и гордостта от принадлежността към училищната общност. Празникът завърши с кръшно хоро – символ на единството, традицията и непрекъснатата връзка между поколенията“, споделя директорката Ширин Емин-Гариб.

Професионална гимназия „Мария Кюри“ е първата със статут на иновативна в област Разград. В началото прилагат иновацията „Училището – мост към бизнеса“, която дава възможност на екипа да постигне по-високо качество на професионалното образование чрез организиране на учебната среда по различен начин. Част от учебния процес за учениците от XI и XII клас е изнесен на територията на фирма „Биовет“ АД – клон Разград.

„Целта бе да се преодолеят границите между отделни учебни предмети от професионалната подготовка и учениците да усвоят знанията в тяхната цялост, да добият умения и навици, необходими им като средни изпълнителски кадри в областта на химичните технологии и биотехнологии“, разяснява събеседничката ми.

Със следващата иновация „Биотехнологията – всеобхватна и модерна“ е разработена и въведена нова учебна дисциплина „Технология на храни, напитки и ваксини“ за учениците от X, XI и XII клас, която се изучава в часовете от разширената професионална подготовка.

Иновация, която се прилага към момента в IX и X клас, е свързана с родния край на ученици и учители. С проекта „Лудогорието – кръстопът на традиции и култура“ си поставят за задача да формират основни знания и нравствени послания за религиите в областта, както и приобщаване на учениците към непреходни ценности и хармонията в човешките взаимоотношения.

През последните учебни години гимназията се утвърждава като училище, подготвящо кадри в областта на химичните технологии и биотехнологиите.

Предлагат обучение в специалностите „Технология на биопроизводствата“, „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“ и „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“.

За да предаде как специалностите отговарят на потребностите на пазара на труда в региона, директорката цитира кмета на община Разград Добрин Добрев: „Ключово училище за нашата община, защото е създадено, за да подпомага структуроопределящата промишленост преди 50 години и защото и до днес продължава да изпълнява успешно своята мисия. Хилядите, завършили гимназията, намират своята реализация не само в предприятията, които формират икономическия профил на нашата община, но и се реализират в собствен бизнес като специалисти с високи знания и умения“.

По думите на събеседничката ми партньорствата с бизнеса са сърцето на професионалното образование в ПГ „Мария Кюри“. „Те не са просто формални отношения – те са израз на доверие, споделена мисия и желание за съвместно изграждане на бъдещето. Всяка компания, която застава до гимназията, допринася с ресурс и вдъхновение за реализацията на учениците“, категорична е Ширин Емин-Гариб. Сред партньорите на Химията са „Биовет“ АД – клон Разград, „Балканфарма“ АД, СЕМПЕ2 – ЕООД, „Винпром Лудогорие“ АД. „Това са имена на фирми, които стоят зад реални възможности за практика, развитие и професионална реализация“, подчертава директорката.

В тези фирми се провеждат както производствена практика, така и ученически практики по дейности „Допълнителна професионална подготовка чрез подкрепа за учебни предприятия и допълнителни практики в реална работна среда“ по проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“. По него гимназията работи и по дейност „Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и други с участие на работодатели“.

Гимназията от десетилетия поддържа и ползотворни контакти с филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград. В лабораториите на филиала също се реализират ученически практики по проекта „Модернизация на професионалното образование и обучение“.

Гимназията предлага и дуална система на обучение. Практическото обучение в реална работна среда се осъществява във фирма „Биовет“ АД – клон Разград, която осигурява стипендии за учениците.

За първа година работят и по процедура „Развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование и обучение (ПОО) (чрез прилагане на подхода ИТИ)“. По проекта Гимназия „Мария Кюри“ е партньор на Община Разград съвместно с фирма „Биовет“ АД – клон Разград.

Благодарение на възможностите, които гимназията и колективът в нея предоставят, голяма част от възпитаниците на училището започват своя професионален път веднага след като завършат. Те се реализират като лаборанти, оператори на биотехнологични процеси и химик-технолози във водещи компании от химическата, биотехнологичната, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.

Не по-малка е и групата на онези, които, избирайки пътя на висшето образование, продължават да се развиват и да прославят името на гимназията, отбелязва директорката. Те стават уважавани лекари, стоматолози, медицински сестри, лаборанти, акушерки, кинезитерапевти, както и висококвалифицирани специалисти в химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост – биотехнолози, химик-технолози, инженер-технолози, микробиолози и други.

В гимназията се осъществяват и дейности по проект „Успех за теб“. Продължава работа и по Програма „Еразъм+“, по която имат акредитация до 2027 г.

Сформирани са и три групи по Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ – две по волейбол и една за народни танци. Изградена е нова спортна площадка. Към момента гимназията не разполага с физкултурен салон и използват салона на ОУ „Ив. Сергеевич Тургенев“ за тренировки по различни спортни дисциплини. Но това не спира възпитаниците на Химията да постигат спортни успехи – например за миналата учебна година отборът по тенис на маса е областен първенец.

Ширин Емин-Гариб, директор:

С поставените цели гледаме уверено към бъдещето

„За следващата годишнина си поставяме цели, насочени към модернизация, иновации и развитие на училищната среда“, казва директорката Ширин Емин-Гариб.

Сред основните приоритети на Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ е откриването на STEM център, който ще даде възможност за още по-практично, интердисциплинарно и съвременно обучение, както и доизграждането на спортната площадка.

„Гимназията ще продължи да развива иновативни методи на преподаване, да разширява партньорствата с бизнеса и висшите училища и да създава условия за обучение, близки до реалната професионална практика в областта на химичните технологии и биотехнологиите. С тези цели ПГХТБТ „Мария Кюри“ уверено гледа към бъдещето като модерно, привлекателно и отговорно професионално училище“, подчертава директорката.