Дейности по новоспечеления проект „Пътечка към добротата – „Агресия! Не, благодаря!“ по Националната програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ изпълнява Детска градина „Мечта“ в Белене.

„Проектът цели изграждане на позитивна образователна среда, въвеждане на добри практики за емоционална подкрепа и развиване на социални умения с активното участие на родителите. Убедени сме, че с общи усилия ще изградим среда, в която всяко дете ще се чувства защитено, уважавано и мотивирано да се развива“, съобщи директорът на детската градина Стела Мънева.

Педагогическият и непедагогическият персонал на ДГ „Мечта“ вече са преминали през обучение

на тема „Прояви на агресия в детската градина. Модели за преодоляването им“ с гост-лектор психологът Даниела Цонева от Центъра за обществена подкрепа в града. Създадено е нагледно табло „Пътечка към добротата“. Предстои изготвянето на „Златни правила“ в групите, емоционални игри с мама и татко, послания чрез рисунки и минутки на доброто във всяка група.

„С предвидени финансови средства по националната програма ще закупим различни игрово-дидактични материали и нагледни средства, с което ще се обогати още повече материалната база в градината. Вече имаме налични дървени къщи за създаване на тих кът за релаксация и отдих, които станаха любими на децата“, поясни Мънева.

Разработването на мерки за привличане на родителя като основен партньор и формулата „дете + учител + родител“ е ключът към постигането на всичко, убедени са от ДГ „Мечта“ в Белене.