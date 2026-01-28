Министерският съвет прие решение за замяна на имот – недвижима културна ценност с категория „национално значение“, с цел опазване на археологическото наследство на Антична Сердика.

С решението държавата придобива имота на бул. „Княз Александър Дондуков“ 12 в София, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, в който се намират части от Античния театър и Амфитеатъра на Сердика – археологическа групова недвижима културна ценност с изключителна научна и културна стойност. В замяна на Дружеството се предоставя равностоен имот в район „Витоша“.

С решението се създават условия културната ценност с категория „национално значение“ да премине в собственост на държавата, което гарантира нейното дългосрочно опазване, съхранение и управление в обществен интерес.

Открива се Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации в УНСС

Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации се разкрива в Университета за национално и световно стопанство, реши Министерският съвет. Предложението за новата структура е на ректора на Университета след решение на Академичния съвет.

Мотивите за откриването на новия институт са продиктувани от навлизането на блокчейн технологиите в световната икономика, което радикално променя начина, по който икономическите агенти си взаимодействат. Затова е необходимо създаване на адекватна на трансформациите образователна и изследователска инфраструктура. Чрез създаването на Института висшето училище ще има възможност да предоставя икономически изследвания и консултантски услуги, свързани с Web 3.0, блокчейн технологията и криптоактивите.

Предвижда се Институтът да провежда научни изследвания и да публикува получените резултати в реномирани научни издания с международен научен рейтинг, да организира и участва в национални и международни научни форуми и други академични прояви.

Министерският съвет компенсира с 1 186 674 евро семейства с деца, неприети в детски градини

Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

Правителството одобри позицията на България за Съвета на ЕС в областта на образованието

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, което ще се проведе на 29 и 30 януари в Никозия, Кипър.

Министрите ще обсъдят темата за инвестирането в професионалното развитие на учителите, в привлекателността на професията и оставането им в нея. На форума ще бъдат представени предприетите в България мерки и политики на национално ниво за насърчаване на привлекателността на учителската професия и за запазване на кадрите, както и за усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти.

В рамките на Съвета ще се проведе и дебат, посветен на европейското сътрудничество в образованието и обучението. България подкрепя тезата, че сътрудничеството в образованието дава инструменти, данни и партньорства, чрез които може да се подкрепят учителите, да се ускори дигиталната трансформация и да се свърже професионалното образование с нуждите на пазара на труда. То помага да се планират реформите, така че да бъдат едновременно национално значими, в синхрон с европейските политики и интегрирани с по-широките програми за конкурентоспособност и икономика.

Одобрено е финансиране за компенсиране на разходи на родители на деца, които не са приети в ясла или градина

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на финансиране за извършване на плащания за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г.

Одобреното финансиране е в общ размер на 1 430 873 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.

Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Предлагат за ратификация споразумение за определянето на Центъра за подводна археология за институт под егидата на ЮНЕСКО

Министерският съвет одобри проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Правителството на Република България и Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“, подписано на 19 януари 2026 г. в Централата на ЮНЕСКО в Париж.

С резолюция 43С/38, приета от 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2025 г., Центърът за подводна археология е одобрен като институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО с наименованието „Институт за подводно наследство“.

На 19 януари 2026 г. генералният директор на ЮНЕСКО и министърът на културата на Република България подписват в Централата на ЮНЕСКО в Париж Споразумение относно определянето на Центъра за подводна археология за институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО като „Институт за подводно наследство“. То е валидно за осемгодишен период от датата на влизане в сила.

Подписването на това споразумение между Република България и ЮНЕСКО и определянето на Центъра за подводна археология като категория 2 институт под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море и Долен Дунав допринася за утвърждаване на позицията на България като водеща държава в сферата на подводното и световното културно наследство. В същото време то насърчава започналите процеси по изграждане на мрежи от експерти, обучения на заинтересовани лица в опазването на подводното наследство, както и провеждането на различни съвместни инициативи в страните от Черноморския регион, както и от други региони. Институтът ще играе ключова роля в напредъка на устойчивото управление на културното наследство, грамотността, свързана с изследванията на океаните, както и научното сътрудничество.

С проекта се одобрява подписаното споразумение и се предлага за ратификация на Народното събрание.