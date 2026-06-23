Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели едно от най-престижните научни отличия в света – първият в историята на България ERC грант в инженерните и природните науки.

Наградата се присъжда от Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) на проф. д-р Бернхард Хойплер. Нейната стойност е в размер на 2,5 млн. евро и е само за проекти, които са класифицирани като „уникални научни изследвания с потенциал за голям пробив“.

Проф. Хойплер е водещ световен учен в областта на теоретичната компютърна наука, алгоритмите и разпределените изчисления. От 2024 г. е и преподавател в института INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Историческото постижение идва след 171 неуспешни предишни кандидатури от български институции в тези научни направления за последните близо 20 години.

„Днешното събитие отбелязва повратна точка в науката и върховите научни технологии в България“, отбеляза министър-председателят Румен Радев.

По думите му това отличие ни нарежда сред върховите научни области и привлича големите технологични компании в страната ни. Премиерът отбеляза също така, че когато има ясна и смела визия, подкрепа от държавата, добро управление, нещата се получават и страната ни може да се нареди към най-големите иноватори в Европа.

„Лидерите на ХХI век ще са не тези държави, които консумират високи технологии, а които ги произвеждат. България вече е сред тези държави“, допълни премиерът. Той благодари на INSAIT, на МОН и лично на проф. Хойплер и пожела все по-големи успехи на научната ни общност.

Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че това е отличие от най-висок ранг. По думите му проектът е насочен към най-ново поколение алгоритми и системи, свързани с транспорта.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отбеляза, че това е поредно признание за работата INSAIT и на учените на световно ниво, които Институтът успява да привлича.

„Наблюдава се една тенденция все повече млади хора, да избират да учат висше образование в България, което показва, че държавата ни вече е на световната сцена“, каза образователният министър.

Заместник-ректорът на Софийския университет акад. проф. Тони Спасов отбеляза, че постижението на проф. Хойплер съвпада по време с интензивното развитие на изследователските университети в България, което се изразява в двойно повече публикации в престижни списания.

„Намираме се в нов етап, в който количеството научни резултати, които произвежда българската наука, трябва да се превърнат във високо качество “, каза проф. Спасов.

Научният директор и основател на INSAIT проф. Мартин Вечев отбеляза, че това е едно от най-значимите научни признания за последните 20 години и е най-големият финансов грант, който се предоставя за наука от Европейския съюз и е огромно постижение за страната ни.

От своя страна отличеният проф. Хойплер посочи, че наградата е изцяло и само за огромен принос в науката. „Тя означава много повече от 2,5 млн. евро, лично признание за мен или за INSAIT. Ние постигнахме много повече – уникален за региона продукт“, каза още той.