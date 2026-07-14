Ученици от Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино представиха свои скулптурни творби в Министерството на образованието и науката по повод 105-годишнината на училището, съобщава Пресцентърът на МОН.

Заместник-министърът д-р Таня Панчева поздрави възпитаниците на гимназията в село Кунино не само за уменията и проявения талант, но и за отношението им към един от най-древните занаяти.

„Изключително съм впечатлена от всички тези творби, зад които стоят огромен талант, труд и постоянство. Вашето творчество надхвърля професията каменоделство, защото вие представяте истинско изкуство“, каза зам.-министър Таня Панчева.

Тя благодари на учителите и на ръководството, начело с директора Валерий Ганчев, за професионализма и положените усилия.

„Тази професия е изключително ценна за обществото ни. Благодарение на нея сградите и обществените пространства придобиват своя неповторим отпечатък“, посочи д-р Панчева.

Младите каменоделци от село Кунино изработват уникални фигурални и портретни композиции, с които печелят отличия в национални и международни конкурси и фестивали.

Във всекидневната си работа те следват девиза на училището – „Водата дълбае камъка с постоянство, а не със сила“, защото знаят, че добър майстор се става с много търпение.

Гимназията е единственото училище на Балканите, което обучава ученици по професията „Каменоделец“.

То подготвя специалисти, чиито произведения остават част от архитектурната и художествената среда в България и по света. Сред неговите възпитаници са скулптори, архитекти, строители и каменоделци, участвали в създаването на емблематични сгради и паметници.

Училището поддържа добра материална база с обновено общежитие за децата, които са от различни населени места. За учениците е осигурено обучение, което съчетава традиционните техники със съвременното оборудване. Те изучават дисциплини като рисуване, моделиране, скулптура, анатомия, строителство и архитектура, геология, технология на скалните материали и практика по професията.

Гимназията разполага със специализирани работилници и модерен STEM център,

който подпомага развитието на техническите и дигиталните им умения.

Професията „Каменоделец“ дава широки възможности за реализация – в строителството, архитектурата, художествените ателиета, предприятията за обработка на камък и реставрацията на културно-историческото наследство, припомнят от МОН.

Благодарение на активното партньорство на училището с бизнеса и браншовите организации учениците преминават през практически обучения и платени стажове, като голяма част от тях започват работа веднага след дипломирането си.