Столичното 30. СУ отваря врати за първи път за 777 ученици през 1981 г. като Единно средно политехническо училище „Людмила Живкова“. Помещава се в сграда с модерна за времето си архитектура, в която е „вградена“ сградата на бившето 68. ОУ „Братя Миладинови“. През 1986 г. е преименувано на ОЕСПУ „Знаме на мира“ и става част от международното движение със същото име, домакинствайки инициативи, свързани с детското творчество и мирното сътрудничество.

От 1993 г. училището „връща“ името „Братя Миладинови“ като символ на българския дух, книжовност и просветителска мисия. Възрожденските ценности полагат основата за европейския път на училището.

В 30. СУ се обучават 1050 ученици, разпределени в 42 паралелки. От тях 380 ученици са включени в целодневна организация на учебния ден. Училището е разпознаваемо с високите си образователни стандарти на подготовка, с модерна училищна среда, със силна общност и активна работа по национални и международни проекти.

В навечерието на своята 45-годишнина столичното 30. СУ „Братя Миладинови“ показа защо е от училищата, които съчетават успешно традиция, модерност и силна общност.

Празничната седмица от 11 до 15 май го превръща в сцена на знание, творчество, наука, спорт и изкуство.

„Всички събития разказваха история, представиха духа на миладиновци чрез таланта и творчеството на учениците по пътя, по който училището върви вече почти половин век“, казва директорката д-р Атанаска Рейха.

В рамките на празничната седмица са проведени над 20 събития, в които се включват ученици от I до XII клас. Програмата е реализирана с подкрепата на педагогическия екип, родителската общност, партньори на училището и ученици от всички етапи. „Всеки ден имаше свои теми, емоции и публика“, отбелязва директорката.

11 май е посветен на науката, изкуството и спорта. Началото на празника е поставено с интерактивна изложба на ученици от гимназиален етап

„45 years – one vоice, many languages“,

плувен турнир за начален етап, химични демонстрации, математическо ателие и театралната постановка „Радини вълнения“, в която се изявяват таланти от прогимназиален етап.

Темата на втория ден от празничната програма е „Творчество и откривателство“. Учениците от XIБ клас представят 3D биологични модели, работят на триизмерни Zspace лаптопи. Представителите на ХА клас споделят за исторически маршрути.

Сред дейностите на 12 май е създаването на декоративни букви. Денят приключва в актовата зала, която се изпълва с родители и близки на най-малките и тържеството „Начален етап празнува“.

Средата на тематичната седмица е за спорт, история и театър. Провеждат се „Игри на волята“, волейболен турнир, историческа работилница „Едно училище – много истории“ и театралната постановка на гимназистите „Женско царство“.

„Учениците ни разкриха своите таланти, мотивация и силата на училищната общност“, посочва директорката д-р Атанаска Рейха.

На 14 май бе изпращането на тазгодишните абитуриенти на 30. СУ. В училищния двор протича и творческа работилница на открито. Сред акцентите на деня е и представянето на резултатите от работата по проект „С дигитални гласове към компетенции за бъдещето“, изпълнен по програмата „Еразъм+“. Участниците се запознават с разработената методология за използване на подкаста като съвременен образователен инструмент, както и добри практики за интегрирането му в учебния процес.

Кулминацията на събитията, посветени на 45-годишнината на столичното 30. СУ „Братя Миладинови“, е на 15 май. Тогава е откриването на новата STEM среда „Център за млади изследователи“.

„Изграждането на втори STEM център е една от най-значимите стъпки в развитието на училището. Той обединява направленията „Роботика и киберфизични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране“, „Природни науки“ и „Дигитални технологии“, посочва събеседничката ми.

По време на откриването учениците демонстрират работа с модерна дигитална техника – интерактивен под, интерактивни маси, графични таблети, моделиране, химични експерименти и роботизирани решения. „Това е доказателство, че STEM обучението в 30. СУ е реално приложимо. Високите технологии и науката в училище имат истински смисъл само когато са обвързани с образователно преживяване, екипност в работата и доброта“, допълва д-р Рейха.

Специално място в празника имат зам.-министър председателят Атанас Пеканов, директорът на Националния STEM център проф. Найден Шиваров, съветникът по образователните въпроси в Посолството на Кралство Испания Хосефа Белтран, заместник-кметът, главният инженер и началникът на отдел „Образование“ на район „Възраждане“, Лора Крумова – бивш възпитаник на 30. СУ и председател на Обществения съвет, Катерина Симеонова – председател на Училищното настоятелство, партньори от онлайн платформите „Преподаваме“, „Уча се“ и ДЗЗД „Обучение“, журналисти от БНР. Родители и гости, които се включват в инициативите през цялата седмица, също отправят своите послания към учениците и учителите.

Финалът на пъстрата програма е големият празничен концерт с участието на група D2, които превръщат двора на училището в сцена на радост, музика и единство.

Всички публични изяви на училищния екип през празничната седмица са документирани с пряко заснемане от група ученици от гимназията, а празничният концерт е излъчван на живо в YouTube.

„Юбилеят на 30. СУ „Братя Миладинови“ не е просто празник. Той е доказателство, че училището е жив организъм – с памет, с дух, с традиции и с поглед към бъдещето. Тук „слънцето светло огрява и небето звезди посява“ (из „Тъга за юг“, Константин Миладинов). Тук учениците растат, учат, мечтаят и постигат. Тук се създават поколения, които носят училището в себе си – като спомен, като ценност, като път“, казва с гордост директорката на училището.

За дългогодишните усилия на д-р Атанаска Рейха и нейния екип сочи и отличието, което директорката получава преди дни от началника на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Елеонора Лилова. При връчването на годишните награди на РУО – София-град, д-р Рейха получава пластика „Сова“ и грамота в категорията „Цялостна дейност и високи постижения в столичното образование и за образцово изпълнение на професионалните задължения“.

„Това отличие е признание не само за моята отдаденост, а за усилията на целия прекрасен екип на 30. СУ „Братя Миладинови“. Благодаря на всички колеги, ученици и родители, с които заедно мечтаем, градим и създаваме с вяра у децата за по-добро бъдеще. Тази награда е наша. Благодаря им за доверието, подкрепата и човечността“, споделя директорката.

Училището осъществява обучение след VII клас в четири профила:

„Чужди езици“, „Природни науки“, „Икономическо развитие“, както и в новия –„Хуманитарни науки“, въведен през 2026 г. От 2018 г. 30. СУ работи по двустранна програма за сътрудничество между МОН и Образователното министерство на Кралство Испания и според спогодбата в гимназията преподава учител испанец.

Извънкласните дейности, които се провеждат в 30. СУ, са разнообразни – от испански език и театър на испански, през приложна математика, компютърно моделиране, дигитални хоризонти, география и икономика, природни науки, историческа работилница, аудио подкаст, вокална група, приложни изкуства и народни танци, до плуване. „Това превръща училището в място, където всеки ученик може да открие своя талант“, казва д-р Рейха.

Столичното школо развива и множество доброволчески акции и участва активно в общински и регионални събития.

„Те изграждат активни, мислещи и социално ангажирани млади хора“, отбелязва събеседничката ми.

СУ е с 5-годишна акредитация по програмата „Еразъм+“. За поредна година е и носител на знак за качество eTwinning. Училището работи активно по национални програми на МОН и по различи проекти, сред които са „Училищна STEM среда“, „Успех за теб“ и „Детско полицейско управление“.

„Постиженията на педагогическия екип и на цялата училищна общност на 30. СУ „Братя Миладинови“ са доказателство, че училището е жив организъм – с памет, с дух, с традиции и с поглед към бъдещето. Ще зарадваме всички ученици и техните семейства в юбилейната година с това, че през учебната 2026/2027 г. ще започнем обучението в 30.СУ „Братя Миладинови“ при условията на едносменен режим“, завършва директорката.