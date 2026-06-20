Създаването на училищни химни помага на децата да изграждат чувство за принадлежност и превръща училището в истинска общност. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на празничния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“, който се проведе в Народния театър „Иван Вазов“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

На сцената бяха представени новите девет училищни химна, създадени в рамките на националната инициатива на Музикаутор „Светилник“, която се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.

„Това събитие ни връща към добрите традиции на българското образование. Училището освен да дава знания и да възпитава, трябва да създава и дух на общност“, подчерта министър Вълчев.

По думите му подобни инициативи помагат на децата да изграждат приятелства, взаимопомощ и чувство за принадлежност в свят, в който все по-често общуването се измества към социалните мрежи.

„Такъв тип инициативи връщат онзи дух на единение и постепенно помагат на младите хора да откриват истинския смисъл на думи като приятелство, другарство и взаимопомощ“, каза още той.

Министърът поздрави учениците, учителите и всички екипи, които стоят зад създаването на новите химни, и заяви, че МОН ще продължи да подкрепя инициативата. Той изрази надежда, че

„Светилник“ ще достига до все повече български деца,

включително и до българските училища зад граница. Тазгодишното издание на инициативата обединява ученици от различни населени места в страната, а сред участниците са и ученици от Болградската гимназия „Г.С. Раковски“ – едно от най-старите български училища в Украйна.

По-рано през деня проф. Вълчев участва и в представянето на майския брой на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция, посветен на инициативата.

Той подчерта, че училищните химни се превръщат в част от идентичността на учениците и свързват поколенията чрез споделени спомени и принадлежност към училището.

„Всеки един химн е част от нашата идентичност, така както трепва сърцето ни, когато чуем националния химн“, каза министърът.

Според него образованието е сред най-ценните достижения на българското общество още от времето на Възраждането и остава най-силният инструмент за развитие и напредък.

Националната инициатива „Светилник“ се реализира от 2021 г. и до момента е достигнала до над 31 000 ученици и повече от 2 300 учители от десетки населени места в България. В рамките на проекта български автори създават оригинални училищни химни, които се даряват на училищата и се превръщат в траен символ на тяхната идентичност.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Столична община Васил Терзиев, генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров, председателят на СЕМ Габриела Наплатанова и други.