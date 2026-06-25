<h4><img class="size-medium wp-image-242079 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/azbuki-2026-25-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" \/>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- INSAIT \u0441\u043f\u0435\u0447\u0435\u043b\u0438 \u0435\u0434\u043d\u043e \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0439- \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u0436\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0438 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u044f \u0432 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430\r\n\r\n- \u0417\u0430\u043f\u043e\u0447\u043d\u0430 \u201e\u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e \u043b\u044f\u0442\u043e\u201c 2026:\r\n\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0435\u0440\u044a\u0442 \u0420\u0443\u043c\u0435\u043d \u0420\u0430\u0434\u0435\u0432 \u0432\u0440\u044a\u0447\u0438 \u0442\u0440\u0438\u0431\u0430\u0433\u0440\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442\u0431\u043e\u0440\u0438 \u043f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u0438 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0438\r\n\r\n-\u0420\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440 \u0441 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u0435\u0437\u0438\u043a: \u0422\u0440\u0438\u043c\u0430 \u043b\u0430\u0443\u0440\u0435\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0443\u043a\u0430 \u201e\u041f\u0438\u0442\u0430\u0433\u043e\u0440\u201c \u0433\u043e\u0441\u0442\u0443\u0432\u0430\u0442 \u0432\u044a\u0432 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u0435\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438\u044f \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u201e\u0410\u0437-\u0431\u0443\u043a\u0438\u201c \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\r\n\r\n- \u0412 \u043a\u0440\u0430\u043a \u0441 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435, \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0447\u043a\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0435: \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0435 \u0434\u0435\u0432\u0438\u0437\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0433\u0438\u043c\u043d\u0430\u0437\u0438\u044f \u043f\u043e \u0433\u043e\u0440\u0441\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u043f\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438 \u0434\u044a\u0440\u0432\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0432\u0430\u043d\u0435 \u201e\u0421\u0430\u0432\u0430 \u041c\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u043e\u0432\u201c \u0432 \u0422\u0435\u0442\u0435\u0432\u0435\u043d, \u0447\u0438\u0439\u0442\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0421\u0432. \u0418\u0432\u0430\u043d \u0420\u0438\u043b\u0441\u043a\u0438\u201c\r\n\r\n- \u041d\u0430\u0443\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0432\u0435\u0447\u0435 \u0435 \u043d\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d \u043a\u043b\u0438\u043a \u0440\u0430\u0437\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435: \u041d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e \u201e\u0410\u0437-\u0431\u0443\u043a\u0438\u201c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u0432\u0435\u0442 \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u043e\u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u044f\u0432\u0430 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d \u0434\u043e\u0441\u0442\u044a\u043f \u0434\u043e \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u0442\u044f\u0445\r\n\r\n- \u041d\u0435\u043c\u0441\u043a\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0432 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f \u0432\u043b\u0435\u0437\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u043f 20 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0439-\u0434\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u0438\r\n\r\n- \u0420\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0432\u0430\u0442 \u043d\u043e\u0432\u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0435\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434\u0430\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/v.-az-buki-br.-25-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/v.-az-buki-br.-25-2026-g.pdf">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.