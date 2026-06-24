Председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева представи Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките пред народните представители в Парламентарната комисия по образованието и науката.

„Докладът и представянето му в Народното събрание дават възможност всички народни представители да се запознаят с дейността на Академията. По този начин и цялото общество има представа какво правим ние“, каза Славчева.

В БАН работят около 4500 души,

като 2500 са учени, заемащи академични длъжности, а останалите са специалисти, които подпомагат научноизследователската дейност, както и административен и помощен персонал. Докторантите, които се обучават, са около 420.

„Най-големият потенциал е човешкият потенциал и той винаги е бил ключов приоритет за Академията“, подчерта председателят на БАН.

Най-голям брой учени са във възрастовия диапазон между 45 и 50 години.

„Имаме трайна тенденция към поддържане на този възрастов състав, което дава успокоение за бъдещото развитие на Академията“, каза председателят на БАН

и подчерта, че усилията им са насочени към грижа за младите и предоставянето на различни възможности за тях.

Тя припомни, че от години настояват да бъдат включени като обучители на магистри, което ще даде възможност в Академията да се провежда обучение по специфични специалности, които липсват. В хода на дискусията народните представители също коментираха тази възможност.

По думите на председателя на БАН публикационната активност на учените е сериозна оценка за тяхната работа. „Удовлетворена съм да видя, че през последните пет години имаме устойчив брой публикации, като нараства броят на публикациите в реномирани списания в първите два квартила – Q1 и Q2. Същевременно броят на цитатите се задържа на добра стойност, надвишаваща 60 000 за изминалата година“, посочи Славчева.

В резултат на проектната дейност на учените от БАН са създадени и обекти на интелектуална собственост. „За изтеклата година имаме 4 заявки за полезни модели и 26 за патенти, а регистрирани са съответно 9 и 35“, обясни председателят на БАН.

Към края на 2025 г. общият брой патенти, които поддържаме, е 231, като в това число влизат полезни модели и патенти.

„В момента сме в стабилно състояние. Ще положим всички усилия да задържим нашите учени при този бюджет. Когато расте държавната субсидия, растат и собствените приходи. Това е логично, защото се обновява и научната инфраструктура, ставаме по-разпознаваеми, търсят ни повече“, посочи председателят на Академията.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова обясни, че

Министерството на образованието и науката дава положителна оценка на годишния доклад на БАН за 2025 година, като отправя и няколко препоръки.

Първата е БАН да продължи усилията за привличане, развитие и задържане на млади учени и докторанти чрез разширяване на програмите за кариерно развитие, международна мобилност, постдокторантски позиции, интердисциплинарни изследвания, както и чрез създаване на по-добри условия за научна кариера в България.

Препоръчва се да се предприемат действия за повишаване броя на продуктите на интелектуалната собственост, като се използва потенциалът на съществуващите центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, както и на научните инфраструктури.

МОН предлага да се продължат и засилят мерките за увеличаване участието на звената на БАН в конкурсите на Рамковата програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“, включително чрез изграждане на вътрешен капацитет за подготовка и управление на проектни предложения, стимулиране на международните партньорства и разширяване на участието в европейски научни мрежи и консорциуми.

Друга препоръка е да се разработи институционална програма за подкрепа на кандидати за Европейския научноизследователски съвет и по програмите „Мария Склодовска-Кюри“ с цел увеличаване на участието на учени от БАН в най-престижните европейски инструменти за финансиране на научни изследвания.

В становището на МОН е препоръчано и да се продължи активната политика за популяризиране на науката и повишаване на общественото доверие в научните изследвания чрез работа с учени, студенти, учители, медии и широката общественост.

С цел по-добро планиране на дейността на Академията и формиране на устойчив и предвидим модел за финансиране МОН препоръчва да се разработи средносрочна и дългосрочна стратегическа научноизследователска и иновационна програма на Българската академия на науките, обвързана с националните приоритети за развитие и европейските политики в областта на науката, иновациите и технологиите.