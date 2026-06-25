Симеон СТЕФАНОВ *

При изписването на числителните редни имена има няколко особености, които всеки трябва да знае и да прилага правилно. Те могат да се изпишат и с римски, и с арабски цифри.

Когато числителните редни имена са изписани с

римски цифри,

след тях не се пише точка и не се добавя част от дума дори и когато са членувани, срв.: Луи XIV; Лъв XVI; IX век; IX в. Точка след числително име, изписано с римски цифри, се поставя, когато с римските цифри се отбелязва параграф или дата, срв.: I. Римски цифри; 24.V.2026 г.

Когато числителните редни имена са изписани с

арабски цифри,

след цифрата се поставя точка, за да е ясно, че означава поредност, срв.: 12. клас; 126. СОУ „П. Ю. Тодоров“. В този случай отново не се добавя част от дума дори и когато са членувани. Този начин на изписване днес се предпочита и при отбелязването на вековете, срв.: 19. век; 19. в.; 21. век; 21. в.

Когато числителните редни са изписани с арабски цифри, е прието също след тях да се постави малко тире, след което да се добавят части от края на думата, като се отбелязва изрично кога числителните са членувани, срв.: 1-ви, 1-вият, 1-ва, 1-вата, 1-во, 1-вото, 1-ви, 1-вите; 10-и, 10-ият, 10-а, 10-ата и т. н.

Когато се използват за означаване на дати и името на месеца е изписано с думи, не се пише точка след числителното редно име и не се добавя част от дума.

Това важи и при изписването на имената на празници и при названията на улици и площади, наречени на тях, срв.: 22 януари, 22 февруари, 1 март, 3 март, 6 май, 24 май, 6 септември, както и ул. „6 септември“, ул. „22 септември“.

*Д-р Симеон Стефанов е главен асистент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.