<h4><img class="size-medium wp-image-223230 alignleft" src="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/broj-7-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" \/><\/h4>\r\n<h4>\u0412 \u043d\u043e\u0432\u0438\u044f \u0431\u0440\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435:<\/h4>\r\n- \u041f\u0440\u043e\u0444. \u0413\u0435\u043e\u0440\u0433\u0438 \u0411\u044a\u0440\u0434\u0430\u0440\u043e\u0432, \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0438 \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b: \u0413\u043e\u043b\u044f\u043c \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0441\u0442 \u0441\u044a\u043c \u0437\u0430 \u0411\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u044f\r\n\r\n- \u041d\u043e\u0432\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c \u0432 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0438 \u0432 \u0421\u043e\u0444\u0438\u044f\r\n\r\n- \u0412 \u043c\u043e\u0435\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0435 \u043d\u0430\u0439-\u0445\u0443\u0431\u0430\u0432\u043e\r\n\r\n- \u0412 \u041a\u044e\u0441\u0442\u0435\u043d\u0434\u0438\u043b\u0441\u043a\u043e \u0437\u0430 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438 \u043f\u044a\u0442 \u0449\u0435 \u0441\u0435 \u0443\u0447\u0438 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438\u043a\u0430\r\n\r\n- \u201e\u0410\u0437-\u0431\u0443\u043a\u0438\u201c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0446\u0438 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0439\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\r\n\r\n- \u0412\u0438\u0434\u0438\u043d\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u041f\u0413 \u201e\u041f\u0440\u043e\u0444. \u0434-\u0440 \u0410\u0441\u0435\u043d \u0417\u043b\u0430\u0442\u0430\u0440\u043e\u0432\u201c \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438 STEM \u0446\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440\r\n\r\n- Chat GPT \u0435 \u043e\u043f\u0430\u0441\u0435\u043d \u043a\u043e\u043b\u043a\u043e\u0442\u043e \u0433\u0430\u0435\u0447\u0435\u043d \u043a\u043b\u044e\u0447\r\n\r\n- \u0417\u0430\u043f\u0430\u043b\u0435\u043d \u0448\u0430\u0445\u043c\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043c\u0435\u0434 \u043e\u0442 \u0434\u0435\u0442\u0435\r\n\r\n[flipbook pdf="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-7-2026-g.pdf"]\r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/v.-az-buki-br.-7-2026-g.pdf" rel="noopener">\u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435<\/a> \u0431\u0440\u043e\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448e\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e.