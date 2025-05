Даниел Владимиров

Технически университет – София

Филиал Пловдив

https://doi.org/10.53656/str2025-2s-11-dan

Резюме. От декември 2016 до декември 2018 год. проведохме комплексно изследване за анализ на резултатите от въведена усъвършенствана програма за обучение и тренировка по ориентиране. При анализа на резултатите от изследването, освен направените други анализи, е използван сравнителен анализ. За установяване съществуването на статистически достоверни по-добри резултати – статистическа разлика в рамките на една група (при първото и второто изследване), е използван t-критерият на Стюдънт за зависими извадки, т.е. t-test двойки на променливи между входящото и финалното измерване за представените променливи (при t критично = 2,13, при α=0.05 за n=15).

Резултатите от проведения анализ ще покажат дали съществува статистически достоверна разлика между показателите на началното и крайното измерване след прилагането на комплексната програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране при студенти от Технически университет – София, Филиал Пловдив, участващи в спортно усъвършенстване по ориентиране.

Ключови думи: ориентиране; тренировъчен процес; сравнителен анализ

Увод

Ориентирането е спорт, който освен физически качества изисква и сериозни технически умения за работа с карта и компас, които предполагат интелектуален капацитет и продължителна и задълбочена подготовка през годините (Sirakov, Belomazheva-Dimitrova 2019).

Практикуването на ориентиране сред учащи води до подобряване на физическата форма и здравето на обучаемите. Това е спорт, който поставя практикуващите го в непосредствена близост до природата, създава положителни емоции и изгражда умения за справяне с различни ситуации, възникващи при придвижване в непозната местност с помощта на карта и компас (Sirakov, Belomazheva-Dimitrova 2021).

Спортът ориентиране дава възможност на тялото и ума да работят заедно, и допринася за развитието на личностните характеристики чрез поддържането на ума активен (Belomazheva-Dimitrova 2020).

Метод за техническа подготовка на начинаещи и напреднали състезатели по ориентиране е запаметяването, което помага за възпроизвеждане на картата в съзнанието, за автоматизиране на избора на вариант, за намаляване на честотата на гледане на картата, опростяване на информацията и съсредоточаване около важните детайли (Belomazheva-Dimitrova, Sirakov 2019).

От декември 2016 – декември 2018 год. проведохме комплексно изследване на тема „Изследване ефективността на усъвършенствана програма за обучение и тренировка по ориентиране при студенти от ТУ – София, Филиал Пловдив“. (Vladimirov 2019).

За установяване съществуването на статистически достоверни по-добри резултати – статистическа разлика в рамките на една група (при първото и второто изследване), е използван t-критерият на Стюдънт за зависими извадки, т.е. t-test двойки на променливи между входящото и финалното измерване за представените променливи (при t критично = 2,13, при α=0.05 за n=15).

Резултатите от проведения анализ ще покажат дали съществува статистически достоверна разлика между показателите на началното и крайното измерване след прилагането на комплексната програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Средната аритметична за ЕГ-1 и КГ-1 за тестове 1, 2 и 3 е дадена на фиг. 1, за тестове 4, 5 и 6 – на фиг. 2. Средната аритметична за ЕГ-2 и КГ-2 за тестове 1, 2 и 3 е дадена на фиг. 3, за тестове 4, 5 и 6 – на фиг. 4.

Резултатите за ЕГ от сравнителния анализ t-критерия на Стюдънт за тестове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са представени в табл. 1, а за КГ – в табл. 2.

Целта на нашето изследване беше да се оптимизира готовността за участие в състезания по ориентиране на студенти чрез усъвършенствана програма за обучение и тренировка. В частност, беше изследвана резервната зона в ориентирането.

Обект на изследването беше техническата и физическата подготовка в ориентирането, като фактори на резервната зона. В педагогическия експеримент бяха включени 30 студенти, водещи спортно усъвършенстване по ориентиране в ТУ – София, Филиал Пловдив – мъже и жени. Студентите са разпределени на случаен принцип в две групи: експериментална група (ЕГ) – 15 студенти, и контролна група (КГ) – 15 студенти.

Задачи

За реализирането на целта е поставена и следната задача (като част от комплекса задачи):

Да се установяви статистически достоверна разлика между показателите на началното и крайното измерване след прилагането на комплексната програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Методология на изследването

За постигането на целта е проведено изследване, като са използвани следните методи: проучване на литературни източници, педагогическо наблюдение, спортно-педагогическо тестиране и математико-статистически методи.

Резултати

Тест 1 – „Окомерно определяне на разстояние между две точки от начертан на картата маршрут“, има три показателя.

За показател Т1-1 – средно време за 1 отсечка (секунди), разликата между двете изследвания е 18.97 сек. Тя е статистически достоверна (t = 4.19 по-голямо от критичното) при ά = 0.05; Pt – над 95 %.

За показател Т1-2 – индекс за точност (метри), разликата между двете изследвания е 25.61 м. Тази разлика също е статистически достоверна (t = 2.3 по-голямо от t критичното) при ά = 0.05.

За показател Т1-3 – индекс за ефективност, разликата между двете изследвания е 7.19 м. Тя е статистически достоверна (t = 3.6) при ά = 0.05; Pt – над 95 %.

Резултатите от сравнителния анализ за тест 1 показват, че методиката, по която са се обучавали изследваните лица, е допринесла за подобряване на бързината при окомерното определяне на разстояние от карта – показатели 1, 2 и 3. Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране за всичките показатели, което означава, че са се подобрили показателите индекс за точност, индекс за ефективност при окомерното определяне на разстояние от карта (Vladimirov 2019).

Тест 2 – „Откриване на различия между две „еднакви“ топографски карти“ има два показателя.

Т2-1 – брой различия – за този показател разликата между двете изследвания е 2.81 сек. Тя е статистически достоверна (t = 6.788 по-голямо от t критичното) при ά = 0.05; Pt – над 95 %.

Т2-2 – процент спрямо общ брой – за този показател разликата между двете изследвания е 5.63 сек. Тя също е статистически достоверна (t = 6.788) при ά = 0.05; Pt – над 95 %.

Фигура 1. Средна аритметична за ЕГ-1 и КГ-1 за тестове 1, 2 и 3

Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране и при двата показателя от тест 2 за ЕГ, което, от своя страна, означава, че се е подобрило умението за четене на топографска карта. Този факт отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Фигура 2. Средна аритметична за ЕГ-1 и КГ-1 за тестове 4, 5 и 6

Фигура 3. Средна аритметична за ЕГ-2 и КГ-2 за тестове 1, 2 и 3

Тест 3 – упражнение „Звезда“ има четири показателя.

Т3-1 – сума отклонение (м) – разликата между двете изследвания е 12.88 м. Тази разлика е статистически достоверна (t = 2.67 по-голямо от t критичното) при ά = 0.05.

Т3-2 – грешка разстояние (м) +или- – разликата между двете изследвания е 27.32 м. Тя не е статистически достоверна (t = 1.62 по-малко от t критичното) при ά = 0.128.

Т3-3 – коефициент „Звезда“ откл. (м) – разликата между двете изследвания е 2.18 м. Тя е статистически достоверна (t = 2.67) при ά = 0.05.

Т3-4 – коефициент „Звезда“ +или- (м) – разликата между двете изследвания е 4.63 м. Тя не е статистически достоверна (t = 1.62) при ά = 0.128.

Анализирайки тест 3 „Упражнение „Звезда“, се вижда, че при два от показателите разликата между постиженията при двете изследванията е статистически достоверна, а при останалите два не е.

Достоверната разлика при Т3-1 и Т3-3 е свързана с движението по азимут и показва, че отклонението в метри (ляво или дясно) се е подобрило, в смисъл че е намаляло. Това показва подобрените възможности на участниците в ЕГ за точно придвижване по азимут.

Разликата при Т3-2 и Т3-4 не е статистически достоверна. Тя е свързана с точността при измерване на разстояние при придвижване из местността. Това показва, че този показател се нуждае от по-нататъшно усъвършенстване. Също така този факт може да бъде обяснен с разнородния състав на ЕГ, която се състои предимно от начинаещи студенти, което в съчетание с техните базови възможности за определянето и следването на посока (азимутни ъгли) на местността, както и с точно измерване на разстояние дава предпоставки за получаването на тази статистически недостоверна разлики по два от показателите (Vladimirov 2019).

Тест 4 – упражнение „Запаметяване“ има един показател.

Т4-1 – крайно време запаметяване (в сек.) – за този показател разликата между двете изследвания е 348.38 сек. Тя е статистически достоверна (t = 6.33) при ά = 0.00; Pt – над 95 %.

Фигура 4. Средна аритметична за ЕГ-2 и КГ-2 за тестове 4, 5 и 6

Тест 5 – „Повторно бягане“, също има един показател.

Т5-1 – крайно време повторно бягане (в сек.) – разликата между двете изследвания е 643.53 м. Тя е статистически достоверна (t = 2.32) при ά = 0.05.

Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране и при двата показателя от тест 4 и тест 5 за ЕГ, което, от своя страна, означава, че се е подобрило умението за ориентиране в местността при придвижване по начертан маршрут на топографската карта. Показател Т5 – 1 дава информация за възможната скорост за придвижване, а също така и за подобряване на резервната зона в ориентирането. Този факт отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Показател Т4-1-Т5-1 – Тест 4 – Тест 5 – разликата между двете изследвания за този показател е 563.65 сек. Тя не е статистически достоверна (t = 1.26) при ά = 0.227.

Въпреки че двата показателя – Т4-1 и Т5-1, когато се разглеждат самостоятелно имат статистически достоверни разлики, то при разглеждането им като разлика между тях (Т4-1 – Т5-1) имат статистически недостоверна разлика. Това вероятно се дължи на недотам изяснени от нас причини. Освен разнородността на групата, която се състои предимно от начинаещи, може би една от причините е провеждането на теста по различни за двете изследвания маршрути, макар в една и съща местност и на една и съща карта. Друга причина може да бъде драстичното намаляване на разликите между крайното време за запаметяване и крайното време от повторното бягане при второто изследване за по-голяма част от участниците.

Тест 6 – „Бегова подготовка“, има един показател.

Т6-1 – време (в сек.) – за този показател разликата между двете изследвания е 25.75 сек. Тя е статистически достоверна (t = 15.06) при ά = 0.00; Pt – над 95 %.

Статистически достоверната разликата между първото и второто тестиране за тест 6 за ЕГ означава и показва подобрение на беговата (физическа) подготовка на участниците в експеримента. Това отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на риентиране (Vladimirov 2019).

Таблица 1. Сравнителен анализ „Т“ критерии на Стюдънт за ЕГ

№ Показатели\Параметри за ЕГ1 и 2 Х-ср Δ Греш ка Х-min Х-max t ά 1. Т1-1 (І) – Т1-1 (ІІ) 20.55 18.98 4.90 10.04 31.06 4.194 .001 2. Т1-2 (І) – Т1-2 (ІІ) 15.23 25.61 6.61 1.05 29.41 2.303 .037 3. Т1-3 (І) – Т1-3 (ІІ) 6.77 7.20 1.86 2.79 10.76 3.645 .003 4. Т2-1 (І) – Т2-1 (ІІ) -4.93 2.81 0.73 -6.49 -3.37 -6.788 .000 5. Т2-2 (І) – Т2-2 (ІІ) -9.87 5.63 1.45 -12.98 -6.75 -6.788 .000 6. Т3-1 (І) – Т3-1 (ІІ) 8.87 12.88 3.33 1.74 16.00 2.667 .018 7. Т3-2 (І) – Т3-2 (ІІ) 11.40 27.32 7.05 -3.73 26.53 1.616 .128 8. Т3-3 (І) – Т3-3 (ІІ) 1.51 2.18 0.56 0.30 2.71 2.669 .018 9. Т3-4 (І) – Т3-4 (ІІ) 1.93 4.63 1.20 -0.63 4.50 1.616 .128 10. Т4-1 (І) – Т4-1 (ІІ) 569.27 348.38 89.95 376.34 762.19 6.329 .000 11. Т5-1 (І) – Т5-1 (ІІ) 385.47 643.53 166.16 29.09 741.84 2.320 .036 12. Т4-1 (І) – Т4-1 (І) Т4-1 (ІІ) – Т4-1 (ІІ) 183.80 563.65 145.53 -128.34 495.94 1.263 .227 13. Т6-1 (І) – Т6-1 (ІІ) 100.13 25.75 6.65 85.87 114.39 15.062 .000

Резултатите за КГ от сравнителния анализ „Т“ критерии на Стюдънт за Тестове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 са представени в табл. 2.

Тест 1 – „Окомерно определяне на разстояние между две точки от начертан на картата маршрут“ има три показателя.

За показател Т1-1 – средно време за 1 отсечка (секунди), разликата между двете изследвания е 9.84 сек. Тя не е статистически достоверна (t = 1.93) при ά = 0.74; Pt – над 95 %.

За показател Т1-2 – индекс за точност (метри), разликата между двете изследвания е 2.68 м. Тя не е статистически достоверна (t = 1.89) при ά = 0.079.

За показател Т1-3 – индекс за ефективност, разликата между двете изследвания е 3.55 м. Тя не е статистически достоверна (t = 1.84) при ά = 0.088; Pt – над 95 %.

Въпреки че има подобрение в стойностите на показателите за тест 1 за КГ и че е подобрена бързината при окомерното определяне на разстояние от карта – показатели 1, 2 и 3, наблюдаваме статистически недостоверна разлика и при трите показателя. Това може да бъде обяснено освен с разнородния състав на КГ и с факта, че тази група е обучавана по стандартната методика, която е използвана до този момент за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Тест 2 – „Откриване на различия между две „еднакви“ топографски карти“ има два показателя.

Т2-1 – брой различия – за този показател разликата между двете изследвания е 3.36 сек. Тя не е статистически достоверна (t = – 0.462) при ά = 0.651; Pt – над 95 %.

Т2-2 – процент спрямо общ брой – за този показател разликата между двете изследвания е 6.71 сек. Тя не е статистически достоверна (t = – 0.462) при ά = 0.651; Pt – над 95 %.

Таблица 2. Сравнителен анализ „Т“ критерии на Стюдънт за КГ

№ Показатели \ Параметри за КГ1 и 2 Х-ср Δ Греш ка Х-min Х-max t ά 1. Т1-1 (І) – Т1-1 (ІІ) 4.90 9.84 2.54 -0.55 10.35 1.930 .074 2. Т1-2 (І) – Т1-2 (ІІ) 1.31 2.68 0.69 -0.17 2.80 1.894 .079 3. Т1-3 (І) – Т1-3 (ІІ) 1.68 3.55 0.92 -0.28 3.65 1.837 .088 4. Т2-1 (І) – Т2-1 (ІІ) -0.40 3.36 0.87 -2.26 1.46 -0.462 .651 5. Т2-2 (І) – Т2-2 (ІІ) -0.80 6.71 1.73 -4.52 2.92 -0.462 .651 6. Т3-1 (І) – Т3-1 (ІІ) 3.07 22.48 5.80 -9.38 15.52 0.528 .606 7. Т3-2 (І) – Т3-2 (ІІ) 1.27 17.07 4.41 -8.19 10.72 0.287 .778 8. Т3-3 (І) – Т3-3 (ІІ) 0.52 3.81 0.98 -1.59 2.63 0.528 .606 9. Т3-4 (І) – Т3-4 (ІІ) 0.21 2.89 0.75 -1.39 1.82 0.287 .779 10. Т4-1 (І) – Т4-1 (ІІ) 323.80 269.54 69.60 174.53 473.07 4.653 .000 11. Т5-1 (І) – Т5-1 (ІІ) 158.40 105.86 27.33 99.78 217.02 5.795 .000 12. Т4-1 (І) 165.40 234.89 60.65 35.32 295.48 2.727 .016 13. Т6-1 (І) – Т6-1 (ІІ) 31.60 13.92 3.60 23.89 39.31 8.791 .000

Тест 3 – упражнение „Звезда“, има четири показателя.

Т3-1 – сума отклонение (м) – разликата между двете изследвания е 22.48 м. Тя не е статистически достоверна (t = 0.528) при ά = 0.606.

Т3-2 – грешка разстояние (м) +или- – разликата между двете изследвания е 17.07 м. Тя не е статистически достоверна (t = 0.287) при ά = 0.778.

Т3-3 – коефициент „Звезда“ откл. (м) – разликата между двете изследвания е 3.81 м. Тя не е статистически достоверна (t = 0.528) при ά = 0.606.

Т3-4 – коефициент „Звезда“ +или- (м) – за този показател разликата между двете изследвания е 2.89 сек. Тя не е статистически достоверна (t = 0.287) при ά = 0.779; Pt – над 95 %.

Анализирайки тест 2 – „Откриване на различия между две „еднакви“ топографски карти“, и тест 3 „Упражнение „Звезда“, се вижда, че при всички показатели на двата теста разликата в изследванията не е статистически достоверна, въпреки подобрението на възможностите на изследваните лица да определят и следват на посока (азимутни ъгли) на местността, съчетано с точно измерване на разстояние, както и подобрението на техните умения за четене на топографска карта

Това може да бъде обяснено с разнородния състав на КГ, която се състои предимно от начинаещи студенти, а също така и че тази група е обучавана по стандартната методика, която е използвана до този момент за провеждане на по ориентиране.

Тест 4 – упражнение „Запаметяване“, има един показател.

Т4-1 – крайно време запаметяване (в сек.) – разликата между двете изследвания е 269.54 м. Тя е статистически достоверна (t = 4.65) при ά = 0.000.

Тест 5 – „Повторно бягане“, също има един показател.

Т5-1 – крайно време повторно бягане (в сек.) – разликата между двете изследвания за този показател е 105.86 сек. Тя е статистически достоверна (t = 5.8) при ά = 0.000.

Показателите на тест 4 и тест 5 имат статистически достоверна разлика. Това, в крайна сметка, потвърждава съществуването на резервна зона в ориентирането, независимо по каква програма и по каква методика се извършва учебно-тренировъчният процес. Вярно е, че резервната зона при КГ е по-голяма, но това се обуславя от възможностите на участниците, които са обучавани по стандартната методика за провеждане на о ориентиране.

Показател Т4-1-Т5-1 – Тест 4 – Тест 5 – разликата между двете изследвания за този показател е 234.89 сек. Тя не е статистически достоверна (t = 2.73) при ά = 0.016.

Това вероятно се дължи освен на разнородността на групата, която се състои предимно от начинаещи, и на факта, че обучението е извършено по стандартната методика за провеждане на по ориентиране.

Тест 6 – „Бегова подготовка“ има един показател.

Т6-1 – време (в сек.) – за този показател разликата между двете изследвания е 13.92 сек. Тя е статистически достоверна (t = 8.79) при ά = 0.00; Pt – над 95 %.

Статистически достоверната разликата между първото и второто тестиране за тест 6 за ЕГ означава и показва подобрение на беговата (физическата) подготовка на участниците в експеримента въпреки използването на стандартната методика за провеждане на по ориентиране (Vladimirov 2019).

Изводи и препоръки

Резултатите от сравнителния анализ за тест 1 показват, че методиката, по която са се обучавали изследваните лица, е допринесла за подобряване на бързината при окомерното определяне на разстояние от карта – показатели 1, 2 и 3. Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране за всичките показатели, което означава, че са се подобрили показателите индекс за точност, индекс за ефективност при окомерното определяне на разстояние от карта. Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране и при двата показателя от тест 2 за ЕГ, което, от своя страна, означава, че се е подобрило умението за четене на топографска карта. Този факт отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране. Анализирайки тест 3 – „Упражнение „Звезда“, се вижда, че при два от показателите разликата между постиженията при двете изследванията е статистически достоверна, а при останалите два не е. Достоверната разлика при Т3-1 и Т3-3 е свързана с движението по азимут и показва, че отклонението в метри (ляво или дясно) се е подобрило, в смисъл че е намаляло. Това показва подобрените възможности на участниците в ЕГ за точно придвижване по азимут. Статистически достоверна е разликата между първото и второто тестиране и при двата показателя от тест 4 и тест 5 за ЕГ, което, от своя страна, означава, че се е подобрило умението за ориентиране в местността при придвижване по начертан маршрут на топографската карта. Показател Т5-1 дава информация за възможната скорост за придвижване, а също така и за подобряване на резервната зона в ориентирането. Този факт отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране. Статистически достоверната разликата между първото и второто тестиране за тест 6 за ЕГ означава и показва подобрение на беговата (физическата) подготовка на участниците в експеримента. Това отново потвърждава ефективността на използваната усъвършенствана програма за провеждане на спортно усъвършенстване по ориентиране.

Убедително се доказва работната хипотеза на комплексното изследване – предполагаме, че усъвършенстваната програма за технико-тактическа и физическа подготовка ще позволи намаляване на резервната зона и подобряване на резултатите от състезателната дейност в ориентирането (Vladimirov 2019).

ANALYSIS OF THE EXISTING STATISTICALLY SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN THE INDICATORS OF THE INITIAL AND FINAL MEASUREMENT AFTER THE IMPLEMENTATION OF A COMPREHENSIVE PROGRAMME OF SPORT IMPROVEMENT IN ORIENTEERING FOR STUDENTS FROM THE TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, PLOVDIV BRANCH

Abstract. From December 2016 to December 2018, a comprehensive study was conducted to analyze the results of an advanced orienteering training and training program introduced. A comparative analysis was also used in the analysis of the research results. To establish the existence of statistically reliable better results – a statistical difference within one group (in the first and the second study), the Student’s t-test for dependent samples was used, i.e. t-test pairs of variables between the input and the final measurement for the variables presented (at t critical = 2.13, at α=0.05 for n=15).

The analysis results will show whether there is a statistically significant difference between the indicators of the initial and final measurement after implementing the complex program for conducting sports improvement in orientation among students from Technical University-Sofia, branch Plovdiv, participating in sports improvement in orientering.

Keywords: orienteering; training process; comparative analysis

Dr. Daniel Valentinov Vladimirov

ORCID iD: 0000-0002-1835-3635

Technical University – Sofia

Plovdiv Branch

Department of Electronics

Sports Sector

25, Tsanko Dyustabanov St.

4000 Plovdiv, Bulgaria

E-mail: danielv@tu-plovdiv.bg

