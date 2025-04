Михаил Викторович Первушин

Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН – Москва, Россия

https://doi.org/10.53656/for2025-01-10



Martin Henzelmann. 2024. Linguistik des ökologischen Diskurses. Untersuchungen zu Kommunikationsformen in Ökologie und Umweltschutz in der Russischen Föderation. (Symbolae Slavicae, 39), Berlin & Bruxelles: Peter Lang, 370 pp. ISBN: 9783631901182. DOI: 10.3726/b20770.

Передо мной книга Мартина Хенцельманна „Лингвистика экологического дискурса. Исследования форм коммуникации в экологии и охране окружающей среды в Российской Федерации“. Это научная монография, раскрывающая взаимосвязи между лингвистикой, экологией и семиотикой пространства в русском языке, с точки зрения критического взгляда на экологические вопросы. Эта оригинальная и довольно объёмная работа (в книге 370 страниц) снабжена и дополнена многочисленными иллюстрациями, таблицами и прочим эмпирическим материалом. Несмотря на то, что работа написана о русском языке, хотелось бы подчеркнуть, что в исследование включены как западные, так и восточноевропейские точки зрения на поднятую проблему, как продукт „интеллектуального брожения“ (Simyan 2017). И это немаловажно, так как сбалансированные факты и аргументы способствуют максимально объективному рассмотрению этой темы.

После введения читателя в тему исследования. автор делает некоторые замечания по эколингвистике. На постсоветском пространстве эта теория достаточно хорошо известна и интенсивно описана (см., например: Barebina, N., Glizina, V., Pashaeva, I. 2023). Кроме того, автор активно ссылается на российскую традицию в этой научной области, что целесообразно, поскольку его работа посвящена Российской Федерации. В частности, он особо отмечает: „Теория эколингвистики может рассматриваться как важная предтеча современной социолингвистики; она устанавливает аналогии между природными и языковыми явлениями и, таким образом, помещает структуру языка в структуру природной экосистемы“ (с. 57). И далее раскрывает, что это значит для развития русской лингвистики.

Монография Мартина Хенцельманна хорошо структурирована и состоит из двух частей: теоретической и практической. В теоретической части рассматриваются такие темы, как теория текста, теория перевода, геополитика, история права, юридические тексты, многоязычные международные соглашения, теория грамматики и общая русская лингвистика. Нам кажется, что книга очень удачно иллюстрирует эти теоретические области инновационными, четкими, понятными эскизами (например, на с. 163 имеется выкладка об интеракциональных компонентах при анализе языка юриспруденции). Это, безусловно, помогает читателю интерпретировать поднимаемые автором вопросы и их решения в доступной для понимания форме. Во всех разделах монографии, несомненно, доминирует высокий уровень лингвистической компетенции автора, который объективно описывает все проблемы и смотрит непредвзято на этнокультурные вопросы.

За теоретическим анализом следуют практические результаты. Автор специально совершил поездку в Республику Татарстан для сбора эмпирического материала в местном Волжско-Камском заповеднике (с. 297). Можно сказать, что он один из немногих славистов Западной Европы, если не единственный, кто выбрал такой опытный, но непростой путь и исследовал лингвистическую семиотику непосредственно в национальном парке. Из его публикаций известно, что он проводил подобное исследование не только в Российской Федерации, но, например, еще и в Черногории. В одной из его статьей указано, что «взаимодействие языка, визуальных впечатлений и материалов в национальном парке … играет важную роль в семиотизации конкретного пространства» (Henzelmann 2022a, p. 70).

Он выделяет и описывает то, какие первостепенные задачи должны ставится и имеют потенциал для будущих лингвистических, культурно-антропологических и семиотических исследований в природных национальных парках мира. В любом случае природные объекты как, например, заповедники, «предлагают интересные перспективы для исследований по лингвистике» (Henzelmann 2022b, p. 11). Без сомнения, практические исследования, проведенные в Волжско-Камском заповеднике, имеют важное значение в культурном и экологическом пространстве как Республики Татарстан, так и всей Российской Федерации. Очевидно, что автор раскрывает, в частности для российского контекста, в этом заповеднике многие релевантные семиотические и лингвистические особенности, описывая их на высоком академическом уровне и в контексте местного, геополитического и культурного фона. Несомненно, что речь идет здесь о „прагматике аргументативного дискурса“ (Brutian 2005), а книга Мартина Хенцельманна добавляет широкую семиотическую перспективу аргументативному дискурсу.

Монография „Лингвистика экологического дискурса. Исследования форм коммуникации в экологии и охране окружающей среды в Российской Федерации“ рекомендуется широкому кругу читателей, особенно филологам, лингвистам и именно русистам. Она состоит из качественно подобранного, структурированного и систематизированного материала и аргументированно показывает новые аспекты и возможности русской лингвистики. Несомненно, автор прекрасно знает Россию, русский язык и русскую культуру. Эти знания, а также уважительная осмотрительность и серьезная объективность оставляют положительное впечатление после прочтения данной книги. Дополнительным преимуществом для читателя является наличие русского резюме (с. 323 – 325).

