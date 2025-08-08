Ивелина Велчева1), Ирина Карталева2)

1)ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив (България)

2)ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ Пловдив (България)

https://doi.org/10.53656/math2025-3-3

Резюме. Настоящата работа е посветена на описанието на един примерен подход за приложение на дигитални инструменти с изкуствен интелект и на проектна дейност в обучението по математика. Редица изследвания показват, че изкуственият интелект има голям потенциал да революционизира математическото образование, но също така изисква внимание към предизвикателствата, които съществуват, за да се гарантира ефективното му и разумно прилагане в учебния процес. Методът на проектите позволява екипна работа, диалогов вид комуникация, критично мислене и проява на креативност. Тук се описва и едно възможно приложение на дигитални инструменти с изкуствен интелект и проектна дейност при изучаването на темата „Тригонометрия“ от учебното съдържание по математика за XI клас. Анализирани са резултатите от проведено диагностично изследване с ученици от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в Пловдив.

Ключови думи: изкуствен интелект, метод на проектите, образование по математика, дигитални инструменти, диагностично изследване