Младен Вълков1)

1)България

https://doi.org/10.53656/math2025-3-4-cpu

Резюме. В тази статия са представени дигитални средства, чрез които могат да се изучават математически задачи с квадратни и триъгълни мрежи, които могат да бъдат както числови, така и геометрични. Темата е разработена на базата на известни теми, като магически правоъгълници, състезателни комбинаторни задачи, както и математически отворени въпроси (напр. точна формула за максималния брой точки, които могат да се оцветят върху триъгълна мрежаq без да се образува равностранен триъгълник). Използваните софтуери са „СтруниМа“ и Geogebra.

Ключови думи: квадратна мрежа, правоъгълна мрежа, „СтруниМа“, Geogebra