Пред вас е първият брой на сп. „История“ за 2025 година. Завършихме една успешна година. В шестте книжки на списанието, издавани редовно на всеки два месеца от годината, поместихме общо 45 публикации, всичките вече видими в световните бази данни, в които е индексирано сп. „История“: Web of Science (Q3), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO и др. Наши автори през годината бяха утвърдени учени и млади изследователи от България и чужбина. В следване на традициите и съгласно целите и обхвата на списанието, публикуваните в него през 2024 г. статии обогатиха рубриките „От Древността до днес“, „Поглед над Балканите“, Цивилизационни граници“, „Пазители на паметта“, „Документално наследство“, „Подходи в преподаването“.

Освен научните статии на страниците на списанието не пропускахме да информираме нашите читатели за новопоявили се приносни научни издания и за по-значимите научни форуми в страната през годината. Цялото това разнообразно съдържание на сп. „История“ му осигури широк кръг читатели в страната и зад граница. Показателен за това е фактът, видим чрез наукометричните данни на Web of Science, че за последните две години публикациите в списанието почти са удвоили своите цитирания.

Започваме 33-тата годишнина на списанието с желанието да утвърдим и да надградим постигнатото. Стремежът е към още по-голямо разширяване на авторския кръг, към привличането като автори на учени от страни и школи, известни със значимите си постижения, но останали днес по-слабо познати на българските читатели. В следване на заложените високи научни стандарти, сп. „История“ ще продължи да бъде мост между академичната наука и обществото по темите на българската и балканската история, на архивното наследство и на съвременните подходи в хуманитарното образование.

Започваме!

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев

Главен редактор на сп. „История“

