Държавни, общински и частни школа могат да кандидатстват с проектни предложения за финансиране на дейности по процедура „Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата“ до 17,30 часа на 15 декември 2025 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).

Процедурата се изпълнява по Програма ,,Образование“ 2021 – 2027 г. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по нея е 35 млн. лв., от които 28,724 млн. лв. финансиране от Европейския социален фонд и 6,275 млн. лв. от националния бюджет. Максималният размер на средствата за един проект е 350 000 лв., а максималната продължителност за изпълнението – 36 месеца. Това става ясно от насоките за кандидатстване по процедурата, които са публикувани на интернет страницата на Изпълнителната агенция „Програма „Образование“.

Основната цел на процедурата е формиране на благоприятна училищна среда за пълноценно личностно израстване на учениците.

Специфични цели са насочени към прилагане на ефективни модели за осигуряване на сигурна приобщаваща училищна среда; повишаване на компетентностите и уменията на участниците в образователния процес за прилагане на форми и методи за противодействие на агресията, тормоза и насилието в училище; подобряване на междуинституционалното сътрудничество и взаимодействие за превенция и противодействие на агресията, тормоза и насилието в училище.

Дейностите могат да бъдат насочени към ръководните екипи на училищата, учители и непедагогически персонал, ученици и техните родители. В показателите за изпълнение е заложено по процедурата да бъдат подкрепени 44 366 ученици на възраст под 18 години. Същият брой родители се очаква да бъдат подкрепени в процеса на приобщаващото образование. Над 5400 педагогически специалисти и непедагогически училищен персонал ще бъдат обучени за прилагане на програми или методи за противодействие на тормоза и насилието, за създаване на по-позитивна училищна и учебна среда.

Школата могат да реализират дейности, насочени към повишаване на управленския капацитет и педагогическите умения на училищно ниво.

Директори, заместник-директори, педагогически специалисти, психолози, педагогически съветници, непедагогически персонал и други могат да участват в конференции, кръгли маси, дискусионни форми, учебни посещения в други училища, насочени към управление на конфликти на училищно ниво, за превенция на насилието и агресията в училище. Педагогическите специалисти и непедагогическият училищен персонал могат да участват в обучения за развиване на умения за ефективно взаимодействие между училищния персонал и учениците или за умения за ефективно взаимодействие с родители.

За подобряване на условията за сигурна училищна среда може да бъде сформирано звено „Медиация“

с участието на педагогически и непедагогически специалисти, родители, ученици, външни специалисти, експерти, изявени лидери, авторитети или инфлуенсъри сред учениците с положителен пример и постижения в различни сфери на обществения живот.

В резултат на тази дейност следва да бъде разработен или актуализиран план на училищно ниво за превенция и справяне с тормоза, насилието и агресията с механизъм за наблюдение за прилагането на училищния подход по Националния механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и да бъде формирано и активирано звено „Медиация“.

Друга част от дейностите по процедурата могат да бъдат насочени към

ефективна работа с родители и взаимодействие с местната общност.

Тя може да включва групова интензивна работа с родители за развитие на социални умения и компетентности за осигуряване на подкрепяща семейна среда или активиране на родителски клубове и участието им в процеса на групова медиация. Участието им в училищни инициативи като седмица, месец или година без тормоз и насилие в училище и провеждането на индивидуални консултации и медиация с родители също са част от формите, които могат да се провеждат в школата по разработения от тях проект.

Дейностите могат да бъдат насочени и към ангажиране на местните общности и заинтересованите страни за превенция на тормоза и насилието в училище и намаляване на агресията чрез информационни кампании на местно и училищно ниво. Могат да се провеждат и местни и училищни събития, включително виртуални, за насърчаване на гражданската комуникация и нетърпимостта към насилието и тормоза в училището и квартала.

С цел развиване на социално-емоционални умения на учениците

могат да се провеждат работилници, дискусии за психологическа и социално-комуникативна подкрепа на учениците в клас, допълнителни занимания по гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование.

Школата ще могат да организират и занимания по интереси с цел отстраняването на вътрешно напрежение чрез ангажиране със спорт, изкуство и социално приемливи цели, както и междуучилищни дейности – състезания, игри, празници, фестивали, работилници, обменни визити и извънучилищни дейности и участие в инициативи за борба с агресията и насилието и други социално значими проблеми.

Кандидатите имат право да подадат само едно проектно предложение. В случай че е подадено повече от едно предложение, оценителната комисия разглежда само последното постъпило, което не е оттеглено.