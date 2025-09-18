Четиридесет и пет ученици и учителите в българските училища в град Корча и село Поградец в Албания получиха подарък от родината си за първия учебен ден.

Малко преди 15 септември директорът на Национално издателство „Аз-буки“ Емил Спахийски предостави на председателя на Дружеството за българо-албанско приятелство Димитри Никола трите издания на помагалото по български език „Приятели“.

Всяко от българските деца в района ще получи по един пълен комплект.

„Това е изключителен жест и важна помощ за учениците ни“, каза Димитри Никола.

Специално за дружеството бяха предоставени и 10 броя от книгата „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към БАН и НИОН „Аз-буки“.

Срещата на „Аз-буки“ се състоя в рамките на инициативата на фондация „Българска памет“ на доктор Милен Врабевски, в която със средства на организацията и в присъствието на българския посланик в Албания Н.Пр. Ивайло Киров беше изцяло обновено осветлението в община Пустец край Корча, където живеят много албанци с българско самосъзнание.

Дружеството за българо-албанско приятелство е създадено през 2015 г. в град Корча.

В него членуват албански граждани с българско самосъзнание от област Корча и от цяла Албания. От 2015 г. Дружеството участва в редица „Еразъм“ проекти, чрез които успешно са преминали семинарите над 200 младежи от региона. Също така чрез обучението по български език в неделните курсове на организацията са класирани за българските висши училища над 300 младежи. През 2017 г. Дружеството е помогнало значително за признаването на българското малцинство в Албания.

Очаквайте подробен репортаж за живота на българите в Корча и района в следващ брой на „Аз-буки“.