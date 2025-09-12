За началото на новата учебна година Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката, реализира национална инициатива, насочена към повишаване безопасността на децата на пътя.

В рамките на инициативата са осигурени 60 000 светлоотразителни гривни, които ще бъдат раздадени на всички първокласници в България. Целта е да се гарантира по-добра видимост на децата по време на тяхното придвижване в тъмната част на денонощието – особено в есенно-зимния сезон, когато рисковете по пътя нарастват.

Гривните могат да бъдат поставяни върху ръката, връхната дреха или раницата,

както и при каране на велосипед и по този начин да направят децата по-видими за водачите.

Инициативата цели да насочи общественото внимание към нуждата от ранно обучение и изграждането на култура на безопасност на движение по пътищата (БДП) у децата от техните родители и преподаватели.

Темата за БДП е определена като приоритетна тематична област в предучилищното и училищното образование, посочват от Пресцентъра на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. С въведените мерки се цели активно подобряването на обучението на педагогическите специалисти и обогатяване на материалите, които се използват при представяне на темата в педагогически ситуации.

Планира се и работа с родители чрез провеждане на задължителна родителска среща,

посветена на БДП, ангажирането им в училищните комисии по БДП и други.

Целта на тези мерки е изграждането на култура на безопасност още от най-ранна възраст и ангажиране на ученици, родители, учители и институции в усилията за опазване на живота и здравето на децата на пътя.