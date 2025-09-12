Министърът на образованието и науката може да предлага за утвърждаване част от определения прием за професионалните направления от област „Технически науки“ в държавните висши училища да става чрез общ конкурсен изпит по математика и/или физика, провеждан от тях, или с резултата от държавен зрелостен изпит по математика и/или физика и астрономия.

Оценките от тези изпити ще имат минимум 60% тежест при формирането на бала за прием по съответната специалност.

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане Списък на приоритетните професионални направления и Списък на защитените специалности.

За професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ просветният министър също ще може да предлага определен дял от приема по държавна поръчка да става чрез общ конкурсен изпит по математика или чрез резултата по предмета от матурата, като те отново ще имат не по-малко от 60% от тежестта при формиране на бала. Досега бе регламентирано само използването на оценката от държавния зрелостен изпит.

Освен това предлаганите промени предвиждат от учебната 2026/2027 г. министърът на образованието и науката да предлага за утвърждаване на Министерския съвет

не по-малко от 50% от държавната поръчка в ПН „Администрация и управление“ и „Икономика“ да бъде с оценка от матура по математика.

Предлаганите изменения и допълнения са обусловени от необходимостта за усъвършенстване на нормативната рамка, регламентираща условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием във висшите училища, като се създадат по-гъвкави и адекватни механизми за оценка на кандидатите, насочени към повишаване качеството на приема и постигане на по-добро съответствие между профила на приетите студенти и спецификата на избраните от тях специалности, се посочва в мотивите към проекта.

Очаква се предложените изменения да доведат до значително подобрение на качеството на висшето образование

в България, като същевременно отговорят на нуждите на пазара на труда и осигурят по-добра интеграция между образованието и професионалната реализация на студентите.

Както „Аз-буки“ съобщи, на 15 юни тази година Университетът за национално и световно стопанство, съвместно с Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Димитър. А. Ценов“ в Свищов и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, организираха единен приемен изпит по математика във формат на държавен зрелостен изпит за общообразователна подготовка.

В рамките на кампанията пък 15% от приема в ПН „Икономика“ и „Администрация и управление“ бяха обвързани с изискването за положена матура по математика. Още преди нея министърът на образованието и науката Красимир Вълчев анонсира, че за следващата година този процент ще бъде 50%, като МОН има намерение да приложи мярката и по отношение на приема в техническите висши училища. Промените бяха обсъдени от него с ректорите на държавните икономически и технически висши училища.

С проекта за промени в нормативни актове на Министерския съвет се предлагат и четири нови защитени специалности.

Включването на „Италианска филология“ в Списъка на защитените специалности е по предложение на ректора на Софийския университет. В подкрепа на предложението се посочва ограниченото предлагане на специалността от най-старото ни висше училище, която е единствената в страната, за която се изисква високо входно ниво на владеене на езика. В същото време има чувствително съкращаване на паралелките с изучаване на италиански език в средните училища през последните години и вследствие на това рязко намаляване на кандидатите и респективно – броя на студентите в тази специалност. По данни от Националната агенция за информация и документация през последните 4 години има средно по 24 души, записани в специалността, както и същият брой дипломирали се за периода 2022 – 2025 г.

Отбелязва се още недостигът на специалисти, владеещи италиански език на професионално ниво, на фона на факта, че Италия е третият основен партньор на страната ни по внос, износ и търговско салдо. Посочва се и значението на специалността за двустранните дипломатически и културни отношения между двете страни и връзките на Софийския университет с Италианския културен институт и Посолството на Италия.

Освен това специалността „Италианска филология“ е основният източник на квалифицирани преводачи на художествена литература и специализирани текстове, както и необходимостта от запазване и развитие на академичната традиция в областта на италианската филология предвид факта, че в колегията на Софийския университет работят единственият хабилитиран преподавател по италиански език и превод с профил в НАЦИД и най-многочисленият екип с докторска степен или в процес на защита на дисертационните си трудове.

Предлага се защитени да станат и три специалности от професионално направление „Музикално и танцово изкуство“

– „Дирижиране на народни състави“ (ОКС „Магистър“ след средно образование, ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“), „Дирижиране на народен хор“ (ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“) и „Дирижиране на народен оркестър“ (ОКС „Магистър“ след придобита ОКС „Бакалавър“)

Включването им в Списъка на защитените специалности ще гарантира съхраняване и развитие на уникални културни традиции и ще подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцово изкуство. Цели се съхраняване и развитие на българската културна идентичност чрез утвърждаване на специалности, свързани с дирижиране на народни състави, хорове и оркестри, се посочва в мотивите за промяната.

През юни Министерският съвет реши специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ да се включат в Списъка на защитените и обучението по тях да бъде безплатно в държавните висши училища.