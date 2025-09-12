„Подкрепяме създаването на национално представителство на ученическите съвети и започваме работа за регламентирането му в нормативната уредба.“ Този ангажимент пое министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с представители на ученически парламенти и съвети и на Младежкия форум, съобщава Пресцентърът на МОН.
По думите на министър Вълчев може да се стъпи на опита на Националното представителство на студентските съвети, а всички текстове ще бъдат разписани заедно с учениците.
„Това е инициатива, която от много години коментираме, и от общата ни ангажираност зависи да я облечем в смисъл“, каза министър Вълчев.
Според него има много въпроси, които трябва учениците да обмислят и да предложат –
кой да може да бъде избиран, кога да се придобива право на глас
и др. Той се ангажира, че МОН ще подкрепи ученическите идеи, така че да залегнат в законовата и подзаконовата уредба, за да бъде това организация с реално участие във формирането на политиките в образователната система.
„Националното представителство на студентските съвети през годините се утвърди като коректив на Министерството в областта на висшето образование. Надявам се същото да постигнем и с ученическа национална организация, но тук има много повече организационни предизвикателства“, коментира Красимир Вълчев.
Просветният министър призова младите хора никога да не допускат да бъдат употребявани за политически цели, и да отстояват последователно идеите си.
Учениците заявиха, че вече обсъждат варианти за функционирането на подобна организация, устав, органи на управление и взаимодействие между училищата. Те подчертаха, че ученическото самоуправление е сред най-успешните инструменти за приобщаване на проблемните младежи, намаляване на агресията и обмяната на идеи и ценности.
В срещата участваха и заместник-министрите на образованието и науката Наталия Михалевска, Емилия Лазарова и Петър Николов, председателят на Националния младежки форум Атанас Радев и Виктория Трифонова, Дамян Будинов и Елица Манева от Софийския ученически съвет, Силвия Аврамова и Димитър Фердинандов от Националния ученически парламент, както и Христо Томов от организацията „Младите решават“.
