Applied Linguistics / Приложно езикознание

Мариана Георгиева

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/for2025-04-03

Резюме. Средоточието на технологията на изречението като продукт на нашето съзнание е синкретизъм. Този синкретизъм задължава всички компоненти, всички признаци да се възприемат и отчитат в тяхната комплексна взаимовръзка, а не в линеарност. Синтезът между лексикалната семантика на `казвам` и граматиката на предикациите Как се казваш? и Казвам се … извеждат параметрите на комуникацията като феномен: първо, говоренето, акт на артикулиране, на материализиране в език (`казвам`) и второ, въпрос като технология на познаването, на търсене на информация, но и като подтик към говорене (семантиката на `казвам`). Казването е концептът на комуникацията, на предикацията като неин логически прототип. Казването е говоренето. Модалността има две равнища – логическа и езиковосубектна, които трябва да се разграничават и да не се . Препокрива се терминът. Т.е. модалността има две степени – интенционална и екстенционална.

Ключови думи: синкретизъм, модалност, предикация, български език, лингводидактология