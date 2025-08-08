Не всички лета започват с билет за морето. Моето започна с раница, пълна с надежда и вода… и група млади хора, които не търсеха забавление, а смисъл.

„Еколято“ не е просто програма. То е друг свят, който разкрива невидимото в нашето всекидневие. Там не сме просто ученици. Ние сме изследователи, доброволци, приятели и мечтатели. В тези няколко седмици разбрах, че да дадеш от себе си за природата и хората, не е жертва, а сила. Събирахме отпадъци, участвахме в беседи, чистихме градинки, но най-важното – говорихме за реалните проблеми.

За това какво означава да си отговорен, когато няма кой да те гледа. Видях съученици, които обикновено мълчат в час, как говорят с плам за климатични промени. Чух истории, които няма как да прочетеш в учебниците.

Имаше дни, в които се прибирах уморена, с прашни обувки и усмивка, която не можеше да се скрие. Имаше моменти, в които разбирах, че дори и една малка промяна, едно посадено дръвче, един чист тротоар оставят следа. И не само навън, а и у мен самата.

„Еколято“ ми даде не само знания, а и усещането, че съм част от нещо по-голямо. Даде ми увереност, че моят глас и действия имат значение. А това, повярвайте, е по-силно от всеки луксозен курорт.

Мейра Хашим, IX кл., клуб „Репортери“

с ръководител Ренета Маринова

при ЦПЛР – Център за ученическо

техническо и научно творчество, Разград

„Еколято 2025“ се организира за 28 пореден път от ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество, в Разград и дирекция „Екология, ред и сигурност“ по програма на Община Разград за екологичното възпитание на децата.

В нея участват ученици, от завършили IV до VIII клас, разпределени в три смени по две седмици. Записването става с попълване на заявление от родител по желание на ученика. Програмата се реализира от педагогически специалисти в ЦПЛР –ЦУТНТ, със съдействието на Община Разград и партниращи институции.

Реализират се идеи за възпитателна работа в областта на екологията, здравеопазването, гражданското поведение.