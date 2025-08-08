Възобновяването на усилията за въвеждането на матури по български език в чуждите образователни системи с конкретен фокус върху Великобритания е в центъра на разговора между посланика ни в Лондон Н. Пр. Тихомир Стойчев и Снежина Мечева, почетен член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), съобщават от организацията. Срещата е проведена в българското посолство в британската столица.

Посланик Стойчев представя новия млад дипломат в посолството Клаудия Донева.

Тя е ангажирана да подпомага усилията за постигането на напредък и евентуален успех при въвеждането на GCSE (изпити за общо свидетелство за средно образование) и ниво А по български във Великобритания.

По молба на досегашния зам.-председател на АБУЧ Григор Григоров от училище „Букваран“ в Лондон и на члена на Управителния съвет на Асоциацията Нина Борисова от училище „Св. Иван Рилски“, Кеймбридж, посланик Тихомир Стойчев е запознат с идеята им за създаване на организация на българските училища в Обединеното кралство. В нея ще се включат всички наши училища във Великобритания с цел единни действия за въвеждане на българска матура (GCSE и ниво А).

В настоящия момент се откриват нови възможности

и те се заемат активно с реализирането на идеята. Работят с адвокати и в двете държави и се обмислят точно формулировката и статутът. Посланик Стойчев е подкрепил изцяло тези намерения и ще съдейства за осъществяването им.

Дипломатът споделя още, че от британска страна вероятно ще изискат да представим приблизителна статистика за броя ученици, които биха желали всяка година да полагат изпитите GCSE или ниво А по български език. Затова трябва да се помисли за начини, по които тази статистика да бъде осигурена.

Участниците в срещата са се обединили около идеята, че е важно да се изгради екип от заинтересовани и отдадени на каузата да се извоюва матура по български език в британската образователна система. Предстои да се уточняват подробностите, казват от АБУЧ.

По време на срещата става ясно още, че

е изпратено писмо до МОН с искане да бъде командирован представител на Министерството,

който да отговаря в посолството ни в Лондон за българските училища във Великобритания. Българската общност е третата по големина във Великобритания от източноевропейските страни – след тези на Румъния и Полша, и петата по големина общност в Обединеното кралство сред страните от ЕС. Официално регистрирани в МОН са над 40 български училища на Острова, но с филиалите са около 70. В тях учениците са на второ място в света по брой сред задграничните ни образователни звена.

По време на срещата са споделени и резултатите от Общото събрание и Конференцията на Асоциацията на българските училища в чужбина, проведени през юли във Велико Търново. Обсъдена е и срещата между министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и членовете на Управителния съвет на Асоциацията.